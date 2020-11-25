متى يكون الزواج واجباً ومندوباً وحراماً؟ مبروك عطية يجيب.. فيديو

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الزواج واجب في حق الملياردير، أو الشخص الذي يموت لو لم يتزوج، فعليهما الزواج حتى لا يقعا في الفاحشة.





وأضاف "عطية"، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الزواج يكون مندوبًا للقادر، ويكون حرامًا لغير القادر سواء من واحدة أو أكثر في حالة التعدّد.





وأشار إلى أن قوله تعالى: "وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ" منوهًا أنه فهم كثير من المسلمين أن هذه الآية تحرم التعدد لأن الله نفى الاستطاعة عن العدل، فكيف يتم وقد ذكر العدل في أول السورة.





وأوضح أن الميل الكلي لواحدة دون الأخرى، يظلم الزوجة الأخرى فتكون كالمعلقة لا هي متزوجة ولا هي معلقة.



