يزيد الزواج العرفي.. مأذون شرعي يعلق على منع تعدد الزوجات

علق الشيخ إبراهيم، سليم، رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين الشرعيين، على المطالبات المنتشرة بوضع قانون يمنع تعدد الزوجات





وقال الشيخ إبراهيم، سليم ، لـ صدى البلد، إن الله تعالى لايشرع شيئا إلا وفيه مصلحة للعباد، منوها أن هناك تزايد في أعداد البنات اللاتي في سن الزواج، كما أن هناك تزايد في عدد حالات الطلاق ، وأصبحت المرأة تعول أطفالا وتتحمل مسئولية أسرة بمفردها، وطبيعي أنها تحتاج إلى من يساعدها في المسئولية.





وذكر أنه لا يصح أن نشرع قانونا يمنع تعدد الزوجات فهو يهدم تشريعات القرأن الكريم والسنة المطهرة،





وأكد أن المرأة الكاملة لا يجمع عليها غيرها ولذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة وكانت تكبره بخمسة عشر سنة، وكمال المرأة برجاحة عقلها وكمال أنوثتها وطهرها، وجمال أخلاقها، ورفعة نسبها، كل هذا وجد فيمن ذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن وجد هذه الصفات من امرأة فما حاجته لغيرها.



