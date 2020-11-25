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أخبار البلد

الزراعة: 6 توصيات مهمة لمزارعي القمح خلال ديسمبر لتعظيم إنتاجية المحصول

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:09 ص
وزير الزراعة
وزير الزراعة
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وفاء نور الدين
عقد الدكتور  د عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة اجتماعا مع د علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بحضور د وفاء العوضي رئيس قسم القمح وأعضاء القسم وذلك لإصدار التوصيات الفنية للمعاملات الزراعية في محصول القمح حيث تعتبر أهم العوامل التي تُساعد على تعظيم إنتاجية وحدة المساحة والحصول على محصول مرتفع لتحقيق أعلى عائد للمزارع.

يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ببذل أقصى الجهود من أجل رفع متوسط إنتاجية محصول القمح من 18 الى 20 اردب في الفدان الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاجية مصر من  المحصول الاستيراتيجي وتقليل فاتورة الاستيراد.


ذكرت العوضي رئيس قسم القمح أن أهم التوصيات الفنية لمحصول القمح في شهر ديسمبر القادم فى الآتي :

-يجب الاهتمام بعدم تأخير رية المحاياة والتي تكون بعد حوالي 3 أسابيع من الزراعة. 
-إضافة جرعة تنشيطية من الأسمدة الآزوتية عند الزراعة ولتكن (شيكارة يوريا أو 2 شيكارة نترات نشادر) مع رية الزراعة. 
-إذا لم يتم إضافة الجرعة التنشيطية عند الزراعة فيجب أن يتم إضافة (1.5 شيكارة يوريا) أو (2.5 شيكارة نترات نشادر) مع رية المحاياة. 
-أما في الأراضي الجديدة فيُقسم السماد على ستة دفعات، مع مراعاة الري مباشرة بعد التسميد (أو يضاف السماد عن طريق السمادة إذا وجدت) على 10 دفعات على أن تنتهي قبل طرد السنابل. 
-في الأراضي الجديدة يجب إضافة الدفعة الأولى من العناصر الصغرى بالرش على الأوراق في الصباح الباكر، بعد شهر من الزراعة. 
-الاهتمام بمقاومة الحشائش وخاصة العريضة فإذا كانت قليلة يُمكن أن تُقتلع باليد وخاصة في حالة الزراعة تسطير أو نقر على خطوط أو جور أما إذا كانت الحشائش كثيرة فلابد من مقاومتها بالمبيدات الموصى بها. 

وأضافت العوضى أنه طبقا لتوجيهات وزير الزراعة سوف يتم التواجد مع المزارعين على أرض الواقع لضمان تنفيذ توصيات  الوزارة مع  إصدار الارشادات الفنية بصفة دورية لمزراعي القمح طوال موسم الزراعة حتى الحصاد حيث سبق وأصدر قسم القمح إرشادات شهر نوفمبر الحالي قبل بدء الزراعة والتي كان من أهمها ضرورة الانتهاء من إعداد الأرض وذلك استعدادًا للزراعة في الميعاد المناسب وهو النصف الثاني من نوفمبر وحتى نهاية نوفمبر ولا ينصح بالتبكير أو التأخير عن ذلك الميعاد حتى لا تقل إنتاجية المحصول. 

نصحت أنه إذا أمكن حقن الأرض بالأمونيا فهذا جيد لما تتميز به هذه المعاملة من انتظام في توزيع السماد في الأرض وطوال الموسم والاستفادة القصوى من السماد الآزوتي بالإضافة الى  الاهتمام بشراء التقاوي المعتمدة ومن جهة موثوق بها مثل الإدارة المركزية للتقاوي وفروعها المختلفة وتبعًا للسياسة الصنفية الموصى بها من قسم بحوث القمح لكل محافظة. كما يجب مراعاة المعدل الأمثل للتقاوي.
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