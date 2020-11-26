ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

والدة ميدو جابر تناشد رئيس الجمهورية: عايزة اعرف ابني فين

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:14 ص
ميدو جابر
ميدو جابر
Advertisements
محمد رشاد
استغاثت والدة لاعب كرة القدم ميدو جابر، المنضم حديثًا إلى نادي سيراميكا كليوباترا، بالمسئولين من أجل سرعة البحث عن نجلها عقب اختفائه من فندق إقامة فريقه.

وقالت والدة اللاعب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" مع هاني حتحوت المذاع على شاشة "صدى البلد"، "لا أعلم أين ابني، ولا أعرف عنه شيئا، قالوا إنه اختفى من الفندق، اصطحبه اثنان وبعد ذلك اختفى".

واستنجدت برئيس الجمهورية من أجل المساعدة في البحث عن نجلها، مؤكدة أنه تحدث إليها في السابعة مساءً، وقال لها إنه سوف يغلق الهاتف قليلًا.

تحدث معتز البطاوي، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، عن اختفاء ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من معسكر الفريق المقام في أحد فنادق التجمع الخامس. 

وقال "البطاوي"، في تصريحات عبر فضائية "النهار"، "ميدو جابر غير متواجد في فندق الإقامة، وفوجئنا بذلك بعدما دخلنا لغرفة الملابس، لقد تعرض لعملية اختطاف".

وأكد المشرف العام على الكرة، "ميدو جابر غادر لكي يفعّل الكارت الخاص بغرفته، وكان هناك شخصان في الاستقبال طلبا التصوير معه، ثم اختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة مساءً، ولم يظهر حتى الآن".

وتابع "طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة وقمنا بتحرير محضر، اختفاؤه يثير دهشتنا".

واستطرد المشرف العام على الكرة، "شخصان ادعيا أنهما مُعجبان يرغبان في التقاط صورة مع ميدو جابر.. ثم أخذاه بالقوة خارج فندق الفريق، ولم نستطع التوصُّل إليه بعدها".

واختتم معتز البطاوي، حديثه قائلا "أتمنَّي الوصول إلى أي معلومة من أجل الاطمئنان على ميدو جابر بعد واقعة اختطافه".

سيطرت حالة من القلق على عائلة ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عقب اختفائه من معسكر الفريق في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس.

ونشر شقيق ميدو جابر، عبر صفحته الشخصية "فيس بوك"، "مفيش أي تفاصيل عن ميدو، ربنا يستر، ودعواتكم جميعًا".

وكان معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا، أكد أن ميدو جابر لاعب الفريق تعرض للاختطاف من معسكر الفريق. 

وتحدث المشرف العام على الكرة "ميدو جابر غير متواجد في فندق الإقامة، وفوجئنا بذلك بعدما دخلنا غرفة الملابس، لقد تعرض لعملية اختطاف".

وأكد "ميدو جابر غادر لكي يفعّل الكارت الخاص بغرفته،  وكان هناك شخصان في الاستقبال طلبا التقاط صورة معه ثم اختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة مساءً، ولم يظهر حتى الآن".

وأتم "طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة، وقمنا بتحرير محضر، فاختفاؤه يثير دهشتنا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ميدو جابر يخوض أول تدريباته مع سيراميكا كليوباترا ..صور

استعدادا للدوري.. مران تكتيكي للاعبي سيراميكا كليوباترا في معسكر الإسماعيلية

عمرو حسن: معسكر كليوباترا يحقق أهدافه بسرعة.. والصفقات الجديدة إضافة قوية

استعدادا للدوري.. سيراميكا كليوباترا يختتم معسكر الإسماعيلية

معتز البطاوي يكشف تفاصيل اختفاء ميدو جابر من معسكر سيراميكا كليوباترا.. فيديو

أول تعليق لشقيق ميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا عقب اختفائه.. صورة

ترشيحاتنا

بالأسماء.. إصابة 6 لاعبين فى الأهلى والزمالك بـ كورونا قبل نهائى إفريقيا

بيان رسمي .. إصابة 6 لاعبين فى الأهلى والزمالك قبل نهائى إفريقيا

بعد إضافة مليون كمامة جديدة.. 5 مواصفات جودة للكمامات المطروحة على بطاقات التموين

قرارعاجل من التعليم لـ الطلاب الذين أجلوا امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل الأبيض قبل النوم

3-3 .. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن لقاء الأهلي والزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدسات زرقاء.. علا رشدى تخطف الأنظار بلوك جديد

مع تقلبات الجو.. أطعمة تساعد على رفع حرارة جسمك في الشتاء

بالشيفون الأبيض.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالة تبرز جمالها