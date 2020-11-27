اختيار قرية الخرطوم بالخارجة لتنفيذ حقول القمح الإرشادية بالوادي الجديد

قال الدكتور صلاح جميل، مدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية في الوادي الجديد ، إنه جرى اختيار الحقول الإرشادية لمحصول القمح بقرية الخرطوم في مركز الخارجة.





وذكر جميل، أن اختيار الحقول يجري من خلال الأساتذة والباحثين بقسم القمح بمحطة البحوث الزراعية بالخارجة، وبالتعاون مع مديرية الزراعة، على أن تكون الحقول الإرشادية قريبة من الطرق الرئيسية، وأن يكون الموقع جيدا ويتميز بسهولة الوصول إليه من قبل المزارعين والمرشدين والباحثين الزراعيين حتي يتسني لهم المتابعة الدورية وتحت اشراف مهندسين متخصصين.

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وأضاف إن يكون لها مصدر ري دائم ومستمر، وأن يكون المزارع على استجابة كبيرة من التوصيات الفنية التي يوصي بها للمحصول وتنفيذ إرشادات الباحثين ومهندسي الإرشاد، وأن يكون المزارع قابل لتطبيق التوصيات الفنية للزراعات النظيفة التي لا تعتمد على التسميد الأزوتي سواء يوريا أو نترات، وأن يوجد أكبر عدد من مزارعي نفس المحصول بنفس المنطقة وذلك ما ينطبق علي تلك المنطقة التي تم اختيارها.

جاء ذلك في إطار اختيار المناطق المختلفة التي تصلح لزراعة حقول إرشادية بها تحت إشراف البحوث الزراعية، والتي بدورها توفر التقاوي والمتابعة لضمان زراعة أفضل الأصناف الجيدة من القمح والتي تحقق عوائد اقتصادية وكمية مرتفعة من القمح وتتناسب مع طبيعة وجودة التربة.

من جانب اخر أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن تنفيذ مشروع للصوب الزراعية بإجمالي 23 صوبة زراعية على مساحة 25 فدانًا، بطريق الخارجة – أسيوط. قبل منطقة النقب بطريق الخارجه.





قال الزملوط، في بيان صحفي ، إن المشروع مقام بمنطقة الكيلو 10 بطريق الخارجة – أسيوط، وجرى تكليف الجهاز التنفيذي، بفتح منافذ لبيع المنتجات لهذه الصوب بالأماكن والميادين الحيوية بالمدينة، وذلك لتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق ولكبح جماح التجار ومنع مغالاتهم للأسعار.





أضاف الزملوط، أن المحافظة تشجع إقامة مثل هذه المشروعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفاكهة بدلًا من جلبها من خارج المحافظة بأسعار مرتفعة.

جاء ذلك بناءا علي توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لتوفير الخضروات باسعار تتناسب ودخول المواطنين.



