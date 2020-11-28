الزراعة: رئيس جهاز تحسين الأراضي يبحث مطالب أهالي سيوة بمحافظة مطروح

قام الدكتور السعيد حماد رئيس جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة يرافقه الدكتور حسن شمس مدير وحدة تطوير الري الحقلي بزيارة إلى سيوة والتقيا بالعميد عصام عبدالغنى، رئيس مركز ومدينة سيوة حيث استعرض الشيخ عمر راجح ممثلا عن اهالى سيوة تطلعات ابناء الواحة والتى منها ادخال نظام الرى المطور والحديث لترشيد استهلاك المياه بما يتناسب وطبيعة الارض .





يأتي ذلك انطلاقا من زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاسبوع الماضي إلى محافظة مطروح، وفي استجابة سريعة لاجتماعه مع عمد وعواقل سيوة والذي وعد خلاله بحل المشكلات الزراعية التى تواجه مواطني سيوة.





وقال حماد انه سوف يتم تلبية مطالب أهالى سيوة وفقا لتوجيهات وزير الزراعة بالعمل على توفير الميكنه الزراعية وتطوير منظومة الرى بها وايضا توفير الجبس الزرعي (٥٠٠) طن كمرحله اولى لواحة سيوة ، وتزويدها بعدد" ٢" حفار من الحجم الصغير لتطهير المصارف الفرعية،

رئيس جهاز تحسين الأراضي تفقد منطقة ارض القبائل بعين زهرة بقرية ابوشروف لبحث سبل تعظيم مشروع استصلاح الأراضي بالقرية في المرحلة المقبله ، كما تفقد أيضا ارض منطقة ام هويميل بطريق الجاره كاحد المشروعات التى سيتم تاهيلها للتوزيع على شباب الواحة.





وأكد انه سوف يتم التنسيق مع وزارة الرى في بعض الموضوعات المشتركة بين الوزارتين

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