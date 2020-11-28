شاهد.. شبل أسد يصادق شامبنزي ويلعب معه بحب

في قصة غير مألوفة أصبح الأسد والشمبانزي المولودان في نفس الحديقة صديقين قويين منذ ولادتهما ويحبان اللعب والمصارعة مع بعضهما البعض.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ولد بينتا ، شبل أسد يبلغ من العمر ستة أشهر ، وليمباني ، وهو شمبانزي يبلغ من العمر ثلاث سنوات ، ونشأوا في مؤسسة Zoological Wildlife Foundation في ميامي ، فلوريدا.

ويظهر مقطع فيديو رائع الصداقة غير المتوقعة بين الشبل والشمبانزي الصغير أثناء لعبهما وتصارعهما معًا على العشب.

ويوضح المقطع، شبل الأسد والشمبانزي يحتضنان العشب حتى يأخذ دورًا تنافسيًا.

ويظهر بنتا شبل الأسد يقفز بلطف على أذن الشمبانزي ليمباني الذي يتدحرج فوق الشبل ويثبته في الأرض.

يتصارع الزوج بلطف على العشب ، ويتدحرجان ويدفعان ضد بعضهما البعض بمخالبهما وأقدامهما.

قال ماثيو ديلون ، مدير الاتصالات بالمؤسسة: "هدفنا هو تثقيف الجمهور بشأن الخطر الذي تواجهه هذه الحيوانات في البرية وما يمكن فعله للمساعدة في حمايتها".

واضاف "عرفت بينتا ليمباني منذ ولادتها ومن الواضح أنها قامت بتكييف أسلوب لعب يناسبهما".

وتعد مؤسسة Zoological Wildlife Foundation عبارة عن حديقة تبلغ مساحتها خمسة أفدنة تقدم جولات بصحبة مرشدين للحياة البرية ولقاءات عملية مع مجموعة متنوعة من الحيوانات.

تشمل الهوايات الأخرى لليمباني ، الشمبانزي الذكي ، الرسم وتعلم ربط أربطة الحذاء والرد على الهاتف.

بالنسبة لأشبال الأسود مثل بينتا ، فإن اللعب يساعد الأشبال على التطور والنمو واللعب الاجتماعي مثل التقشف مهم للترابط.

يميل الشمبانزي إلى العيش لفترة أطول في الأسر مقارنة بالبرية ، بمتوسط ​​عمر يبلغ 31.7 عامًا للذكور، فيما يبلغ عمر الأسد في الأسر حوالي 20 عامًا.