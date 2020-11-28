ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد.. شبل أسد يصادق شامبنزي ويلعب معه بحب

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:00 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

في قصة غير مألوفة أصبح الأسد والشمبانزي المولودان في نفس الحديقة صديقين قويين منذ ولادتهما ويحبان اللعب والمصارعة مع بعضهما البعض.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ولد بينتا ، شبل أسد يبلغ من العمر ستة أشهر ، وليمباني ، وهو شمبانزي يبلغ من العمر ثلاث سنوات ، ونشأوا في مؤسسة Zoological Wildlife Foundation في ميامي ، فلوريدا.


ويظهر مقطع فيديو رائع الصداقة غير المتوقعة بين الشبل والشمبانزي الصغير  أثناء لعبهما وتصارعهما معًا على العشب.


ويوضح المقطع، شبل الأسد والشمبانزي يحتضنان العشب حتى يأخذ دورًا تنافسيًا.


ويظهر بنتا شبل الأسد يقفز بلطف على أذن الشمبانزي ليمباني الذي يتدحرج فوق الشبل ويثبته في الأرض.


 يتصارع الزوج بلطف على العشب ، ويتدحرجان  ويدفعان ضد بعضهما البعض بمخالبهما وأقدامهما.


 قال ماثيو ديلون ، مدير الاتصالات بالمؤسسة: "هدفنا هو تثقيف الجمهور بشأن الخطر الذي تواجهه هذه الحيوانات في البرية وما يمكن فعله للمساعدة في حمايتها".


واضاف "عرفت بينتا ليمباني منذ ولادتها ومن الواضح أنها قامت بتكييف أسلوب لعب يناسبهما".


وتعد مؤسسة Zoological Wildlife Foundation عبارة عن حديقة تبلغ مساحتها خمسة أفدنة تقدم جولات بصحبة مرشدين للحياة البرية ولقاءات عملية مع مجموعة متنوعة من الحيوانات.


 تشمل الهوايات الأخرى لليمباني ، الشمبانزي الذكي ، الرسم وتعلم ربط أربطة الحذاء والرد على الهاتف.


 بالنسبة لأشبال الأسود مثل بينتا ، فإن اللعب يساعد الأشبال على التطور والنمو واللعب الاجتماعي مثل التقشف مهم للترابط.

 

يميل الشمبانزي إلى العيش لفترة أطول في الأسر مقارنة بالبرية ، بمتوسط ​​عمر يبلغ 31.7 عامًا للذكور، فيما  يبلغ عمر الأسد في الأسر حوالي 20 عامًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سيحول الناس إلى قرود.. حملة شرسة ضد لقاح فيروس كورونا البريطاني.. شاهد

في حضن ملك الغابة .. بريطاني يصاحب أسد في جنوب إفريقيا.. فيديو

ونيس سنسن.. حديقة الحيوان في انتظار حدث كبير

سيدة تدخل في مواجهة مع أسد خلال رحلة صيد.. وطلق ناري ينقذها.. شاهد

أندر أنواع الأسود.. الأسد "مويا " شعر حرير وإطلالة جذابة| صور

فيديوجراف.. أجمل أسد في العالم

ترشيحاتنا

الصين تستعد لإعلان مفاجأتها الكبرى في منتصف 2021| فما هي؟

شاهد.. زوج يصالح زوجته بلافته رومانسية.. والحي يزيلها

كيفية الاغتسال من الجنابة .. ركنان لا يصح إلا بهما

بعد قطعها بث نشيد مصر الوطني| أحمد موسى يفضح beIN Sport القطرية

الأهلي يوافق على رحيل طبيب الفريق لأهلي جدة

رد فعل عائلة مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة تشير إلى الإصابة بـ قرحة المعدة .. تعرف عليها

16 تصريحا ناريا في مؤتمر رئيس المسابقات باتحاد الكرة .. صور

للحماية من كورونا .. الأقنعة القماشية تقلل الإصابة بالفيروس بـ نسبة 70%