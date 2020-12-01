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حوادث

السيطرة على حريق بمصنع تنر بالعاشر من رمضان وإصابة 14 شخصا باختناقات

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:11 م
حريق
حريق
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محمد الطحاوي
تمكنت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، منذ قليل، من السيطرة على حريق نشب بمصنع تنر بمنطقة "الروبيكي" بمدينة العاشر من رمضان. 

كانت قوات الحماية المدنية دفعت بـ 10 سيارات إطفاء وأسفر الحريق عن إصابة 14 شخص، تم إسعاف 7 منهم بمحيط المكان، فيما تم نقل 7 آخرين إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية،  إخطارًا يفيد ورود بلاغ من العميد أحمد العجوز، مأمور قسم شرطة أول العاشر، بنشوب حريق بأحد مصانع التنر بمنطقة "الروبيكي" دائرة القسم.

وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاءوتم السيطرة على النيران وإخمادها، فيما أسفر الحريق عن إصابة 14 شخص، تم إسعاف 7 منهم بمحيط المكان، فيما نقل الـ 7 الآخرين إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي الإسعافات اللازمة.
السيطرة على حريق بمصنع تنر بالعاشر من رمضان وإصابة 14 شخصا باختناقات
السيطرة على حريق بمصنع تنر بالعاشر من رمضان وإصابة 14 شخصا باختناقات
السيطرة على حريق بمصنع تنر بالعاشر من رمضان وإصابة 14 شخصا باختناقات
السيطرة على حريق بمصنع تنر بالعاشر من رمضان وإصابة 14 شخصا باختناقات
السيطرة على حريق بمصنع تنر بالعاشر من رمضان وإصابة 14 شخصا باختناقات
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