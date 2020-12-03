ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد تسريبات عن صفقات أسلحة مشبوهة.. أردوغان يوقف برنامجا تلفزيونيا بسبب قطر وتميم

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:45 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا، والذي يخضع مباشرة للرئيس رجب طيب أردوغان، وقف برنامج تلفزيوني كشف فيه عن تسريبات حول صفقات أسلحة مشبوهة في قطر برعاية أميرها تميم بن حمد. 

وذكرت صحيفة "زمان" التركية أن المجلس أوقف أحد برامج قناة "خبرتك" التركية، على خلفية التصريحات التي أدلى بها البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، "علي ماهر بشارير"، خلال مشاركته بالبرنامج، بشأن بيع أسهم من مصنع "تانك بلانت" لإنتاج الدبابات إلى قطر.

كما فرض المجلس غرامة مالية إدارية بنسبة 5%، بعدما اتهم "بشارير"، بأنه قصد إثارة ضجة و"بلبلة" حول هذا الأمر، حيث قال بشارير في وقت سابق إنها "المرة الأولى في تاريخ تركيا، التي يتم خلالها بيع الجيش لصالح قطر". 

وخلال مشاركته في برنامج قناة "خبر ترك" قال بشارير: “بلغنا مرحلة تم فيها ولأول مرة في تاريخ الجمهورية بيع جيش البلاد لصالح قطر. لا أستطيع تقدير الأمر، فهناك أحاديث عن بيعه مقابل 20 مليار دولار وهناك أحاديث عن بيع مقابل 50 مليون دولار”.

وبحسب صحيفة "زمان" فإن تصريحات بشارير هذه أثارت استنكار ضيفي البرنامج الباحث حلمي داشدمير وعميد جامعة يني يلدز، ياشار حاجي صالح أوغلو.

وأوضح داشدمير أن الأمر لا علاقة له ببيع الجيش ليجيب بشارير عليه قائلا: “أليست شركة "تانك بلانت" ضمن الجيش التركي؟”.

والاثنين الماضي، قال أردوغان ردًا على اتهامات له  بأنه عرض الجيش التركي واقتصاد البلاد للبيع لدولة قطر، إن "الدوحة  ليست جهة الاستثمار الخارجية الوحيدة في الاقتصاد التركي بل إنها تحتل المركز الـ17"

وزعم أردوغان أن استثمارات الدوحة في تركيا تؤشر على وثوق المستثمرين الأجانب باقتصاد أنقرة وأن بيع هذه الأسهم مؤشر إجابي وعامل مهم لإيصال الاقتصاد إلى المكانة المرجوة، وذلك رغم استمرار انهيار الليرة التركية أمام الدولار.

وبعد تلك التصريحات، فتحت السلطات التركية تحقيقا ضد بشارير، حيث اتهمته النيابة بإهانة الحكومة والمنظومة العسكرية علانية وذلك بموجب المادة 301 من القانون التركي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

برلمانى: زيارة أردوغان لقطر استمرار لابتزاز الدوحة وتنفيذ الأجندة الإرهابية للأمير والسلطان

نقيب سابق يفضح نظام أردوغان: أرسلنا السلاح إلى التنظيمات الإرهابية بأموال قطرية

تركيا ترفض منح الجنسية إلى 50 عضوًا بالإخوان لهذا السبب

جدل كبير علي تويتر.. أمير قطر ينحني للعلم التركي بطريقة مذلة.. شاهد

اتهم الحكومة ببيع الجيش التركي لـ قطر.. أنقرة تلاحق برلمانيا معارضا أدلى بتصريحات مثيرة

أول رد من أردوغان بعد اتهامه ببيع الجيش التركي لقطر

ترشيحاتنا

بعد تخطي حالات كورونا الـ 400.. الحكومة: اجتماع عاجل للجنة الأزمات

الكهرباء: مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية.. فيديو

رد فعل عنيف.. استبعاد محمد معروف من إدارة مباريات الأهلي بـ الدوري

الاقتران العظيم لـ المشترى وزحل 21 ديسمبر.. معهد الفلك يكشف التفاصيل

كارت ترامب الأخير.. السعودية وقطر تعتزمان التصالح برعاية أمريكية

بإطلالة غير معتادة ومجوهرات لافتة.. ياسمين صبري تثير الجدل على الريد كاربت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من ياسمين صبري لـ ليلى علوي.. نجمات تألقن باللون الأسود في افتتاح مهرجان القاهرة

قبلات النجوم تشعل السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي ..صور

طريقة عمل دجاج مظبي على الملح بوصفات مختلفة