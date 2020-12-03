الحكومة: لدينا فائض في كافة الأدوية وخاصة علاج كورونا

قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن بعض رجال الأعمال والجمعيات الأهلية على استعداد لمساعدة غير القادرين على دفع الأموال الخاصة بقانون التصالح، مؤكدًا "أنهم يرون أن الفئة التي لم تتقدم بطلبات التصالح حتى الآن ليس لديهم القدرة على دفع الأموال ولهذا قرروا دعمهم".
وأضاف "سعد"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن حصيلة مبالغ التصالح يتم توزيعها على عدة أماكن، مقسمةً على 25% لمشروعات الإسكان الاجتماعي، و40% لمشروعات الصرف الصحي والكهرباء والبنية التحتية، والباقي يتوجه إلى خزينة الدولة لتطوير المستشفيات والتعليم.
وتابع "الأموال ستعود لهم، ولكن على هيئة تطوير وتحسين للخدمات"، معقبا "مصر ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاحات".
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع التحالف العالمي للقاحات، حيث يوفر التحالف اللقاح بأسعار مخفضة، فهو يتحمل جزءًا من السعر، مشددا على أن الحكومة المصرية هي التي ستقوم بدفع سعر الـ 20 مليون جرعة.
وأضاف "سيتم توزيع اللقاحات على الفئات الأكثر احتياجًا، وهم الأطباء وأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن"، مشيرا إلى أن اللقاح سيكون متوفرا في مصر بحلول منتصف 2021.
وشدد على أنه لا يوجد أي نقص في أدوية الأمراض المزمنة أو غيرها، متابعا "استفدنا من تجربة كورونا في المرحلة الأولى، حيث حدث نقص في بعض الصيدليات وليس المستشفيات"، لافتًا إلى أن الدولة أصبح لديها فائض كبير وواضح في الأدوية خاصة في أدوية كورونا.