الحكومة: لدينا فائض في كافة الأدوية وخاصة علاج كورونا

قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن بعض رجال الأعمال والجمعيات الأهلية على استعداد لمساعدة غير القادرين على دفع الأموال الخاصة بقانون التصالح، مؤكدًا "أنهم يرون أن الفئة التي لم تتقدم بطلبات التصالح حتى الآن ليس لديهم القدرة على دفع الأموال ولهذا قرروا دعمهم".





وأضاف "سعد"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن حصيلة مبالغ التصالح يتم توزيعها على عدة أماكن، مقسمةً على 25% لمشروعات الإسكان الاجتماعي، و40% لمشروعات الصرف الصحي والكهرباء والبنية التحتية، والباقي يتوجه إلى خزينة الدولة لتطوير المستشفيات والتعليم.