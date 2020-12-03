عضو مجلس إدارة الزمالك: تركي آل الشيخ حول مليون دولار للنادي

قال هاني شاكر، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إن النادي تلقى هدية من المستشار تركي آل الشيخ على حساب طبيب الفريق بمليون دولار، ثم تم إيداع تلك الأموال في خزينة النادي باسم مرتضي منصور .





وقال هاني شاكر، في تصريحات هاتفية لفضائية "النهار"، "مرتضي منصور خرج علينا بتصريح أنه تبرع بهذه الأموال من جيبه الخاص، ومن حق مرتضي المطالبة بالمستحقات التي أودعها في خزينة النادي، رغم أنها كانت هدية من الخارج لنادي الزمالك ".





وتابع "سيدخل خزينة نادي الزمالك خلال الأيام المقبلة ما يقرب من 60 مليون جنيه".





وأضاف "في أحد اجتماعات مجلس إدارة الزمالك تناقشوا لمدة أربع ساعات في العديد من الأمور، ثم أتي رئيس المجلس ليتخذ قرارات مختلفة تماما في دقائق".





واختتم: "الحكام كانوا بينزلوا الملعب مش طايقين الزمالك بسبب تصريحات مرتضي منصور".





وفي السياق، تعقد لجنة الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع التونسي فرجاني ساسي خلال الأسبوع المقبل.





ويهدف الاجتماع إلى حسم ملف التجديد للاعب خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن تعاقد اللاعب مع الفريق الأبيض ينتهي بنهاية الموسم الجديد.





ويرغب مسئولو لجنة الكرة في الحصول على توقيع اللاعب على عقود التجديد للفريق الأبيض خلال الجلسة المقبلة، من أجل الحفاظ على استمرار ساسي مع الفريق لفترة جديدة خاصة وأنه من العناصر الأساسية بالفريق.



