أشرف قاسم يوضح حقيقة رحيل ساسي وبن شرقي عن الزمالك

نفى أشرف قاسم، عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك ، الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية عن رحيل المغربي أشرف بن شرقي، والتونسي فرجاني ساسي عن الفريق، مؤكدًا أنها لا أساس لها من الصحة.









وكشف "قاسم"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اللعيب" المذاع على قناة "mbc مصر"، عن أن لجنة الكرة ستجتمع بـ "ساسي" مطلع الأسبوع المقبل؛ لحسم مسألة تجديده فترة مقبلة مع الفريق، منوها بأن "بن شرقي" لم يطلب الرحيل.









وبسؤاله عن استفسار "بن شرقي" عن تأخر مستحقاته لمدة أربعة أشهر، قال "قاسم"، إن الفترة الحالية ستشهد العمل على معالجة هذه الأمور، وبالتالي سيتم منح اللاعبين المستحقات المتأخرة لهم خلال أيام.









وفي سياق الصفقات الصيفية الجديدة وانتقال اللاعبين، كشف أحمد الشيخ، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن حقيقة انضمامه إلى صفوف نادي الزمالك بعد إنهاء تعاقده مع الأهلي.





وكانت أنباء ترددت في الساعات القليلة الماضية، عن انتقال الشيخ إلى صفوف الزمالك، قبل أن يوضح مسئولو القلعة البيضاء الحقيقة.





ونشر "الشيخ"، بيانًا مقتضبًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب فيه: " مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ"، بشكر النادي الأهلى وجمهوره على الفترة اللى قضيتها فى النادى وبتمنى لهم التوفيق، أوقات الأخبار الغير صحيحة بتكون مقصودة او لمصالح شخصية ربنا عالم بكل شيء لحد الأن لم أمضي في أي نادي وإن شاء الله ألحق قبل غلق القيد أتمنى من ربنا التوفيق دعواتكم".