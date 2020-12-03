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رياضة

أول تعليق من أحمد الشيخ على أنباء التوقيع لـ الزمالك عقب الرحيل عن الأهلي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:34 ص
أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
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محمد رشاد
كشف أحمد الشيخ، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن حقيقة انضمامه إلى صفوف نادي الزمالك بعد إنهاء تعاقده مع الأهلي.

وكانت أنباء ترددت في الساعات القليلة الماضية عن انتقال الشيخ إلى صفوف الزمالك، قبل أن يوضح مسئولو القلعة البيضاء الحقيقة.

ونشر "الشيخ"، بيانًا مقتضبًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب فيه: "مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ"، بشكر النادي الأهلى وجمهوره على الفترة اللى قضيتها فى النادى وبتمنى لهم التوفيق، أوقات الأخبار الغير صحيحة بتكون مقصودة او لمصالح شخصية ربنا عالم بكل شيء لحد الأن لم أمضي في أي نادي وإن شاء الله ألحق قبل غلق القيد أتمنى من ربنا التوفيق دعواتكم".

تجدر الإشارة إلى أن نادي الأهلي قرر فسخ التعاقد مع أحمد الشيخ، ليرحل اللاعب عن صفوف الفريق مجانًا.

وأرسل النادي الأهلي، القائمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم، إلى اتحاد الكرة التي لا تشمل الثلاثي ‏‏«أليو بادجي، وصالح جمعة، وأحمد الشيخ».‏

وكشفت مصادر خاصة بالأهلي، عن أن إدارة النادي قد توصلت إلى اتفاق ودي لفسخ التعاقد وديًا مع صالح جمعة، وبات غير مرتبط بأي نادٍ.

وعقد وكيل اللاعب جلسة مع مسئولي الأهلي تم التوصل إلى حل لفسخ التعاقد وديًا وبدون أي مقابل.

واستقرت لجنة التخطيط بالأهلي على الاستغناء عن صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول للكرة بلا مقابل خاصة في ظل قناعة الجهاز الفني بعدم أهميته ووجود أكثر من عنصر مميز في ذات مركزه. 

وناقشت اللجنة في اجتماع مطول حضر جزء منه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني  تقرير حول قائمة الموسم الجديد التي سيتم إرسالها لاتحاد الكرة اليوم، الإثنين، لتشارك بشكل رسمي في مسابقة كأس مصر بدءًا من مواجهة الغد أمام الاتحاد السكندري في نصف نهائي البطولة.

ورأت اللجنة أن صالح جمعة استنفذ كل الفرص التي حصل عليها ولم يقدم أي شيء رغم تعهده كثيرًا بالالتزام والعودة لمستواه في قطاع الناشئين، بجانب عدم تلقيه أي عروض للإعارة أو البيع النهائي، لذا كان قرار فسخ تعاقده بشكل ودي ومنحه الاستغناء الخاص به.

وقالت المصادر إن أحمد الشيخ رفض خوض مران الفريق الأحمر اليوم بعد علمه برفع اسمه من قائمة الفريق وأصر على الرحيل المجاني والحصول على باقي قيمة عقده.

كما وافقت اللجنة على رحيل بادجي للاحتراف الخارجي.

وقيد كل من محمد شريف وأكرم توفيق وصلاح محسن وناصر ماهر وبدر بانون اليوم ليكونوا جاهزين لمواجهة زعيم الثغر علي حسب نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس لكشف موقفهم من فيروس كورونا.
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