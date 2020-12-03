أول تعليق من أحمد الشيخ على أنباء التوقيع لـ الزمالك عقب الرحيل عن الأهلي

كشف أحمد الشيخ، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن حقيقة انضمامه إلى صفوف نادي الزمالك بعد إنهاء تعاقده مع الأهلي.





وكانت أنباء ترددت في الساعات القليلة الماضية عن انتقال الشيخ إلى صفوف الزمالك، قبل أن يوضح مسئولو القلعة البيضاء الحقيقة.





ونشر "الشيخ"، بيانًا مقتضبًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب فيه: " مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ"، بشكر النادي الأهلى وجمهوره على الفترة اللى قضيتها فى النادى وبتمنى لهم التوفيق، أوقات الأخبار الغير صحيحة بتكون مقصودة او لمصالح شخصية ربنا عالم بكل شيء لحد الأن لم أمضي في أي نادي وإن شاء الله ألحق قبل غلق القيد أتمنى من ربنا التوفيق دعواتكم".





تجدر الإشارة إلى أن نادي الأهلي قرر فسخ التعاقد مع أحمد الشيخ، ليرحل اللاعب عن صفوف الفريق مجانًا.



