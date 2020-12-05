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ثقافة

إيناس عبد الدايم: القوى الناعمة تلعب دورا هاما في تعميق أواصر الصداقة بين الشعوب

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:53 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة "هونج جين ووك"، سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة؛ لبحث مسارات تعزيز التبادل الثقافى والفنى بين البلدين الصديقين بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عامًا على انطلاق العلاقات المصرية الكورية. 

وخلال اللقاء أشادت عبد الدايم، بقوة ومتانة الروابط بين الدولتين وبالتعاون الدائم بينهما فى المجالات الثقافية والفنية خلال السنوات السابقة واستمراره عبر شبكة الإنترنت خلال أزمة جائحة كورونا، مشيرة إلى الطابع المميز للإبداع الكورى والذى يحمل شكلا متفردًا.

وأضافت أنه تم الاتفاق على ضرورة مواصلة تنفيذ المشروعات الفكرية والفنية المشتركة وتكثيفها عقب انتهاء الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم، مؤكدة أن القوى الناعمة تلعب دورًا هاما فى تعميق أواصر الصداقة بين الشعوب والتعبير عن الواقع الإبداعى فى المجتمعات. 

من جانبه، قال سفير كوريا الجنوبية، إن الحضارة المصرية تتميز بالتعدد والتنوع فى كافة المجالات، مشيرا إلى تأثيرها على مختلف الدول والشعوب. 

وأوضح أنه يتابع الأنشطة الفكرية والفنية المصرية، مشيدًا بالإجراءات الوقائية التى تم اتخاذها لاستمرار مسيرة الإبداع بمصر مثمنًا الصحوة الثقافية التى تشهدها مصر حاليًا. 

كما نوه بردود الفعل الإيجابية تجاه الدراما الكورية والتى نجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من المصريين، معربًا عن طموحاته فى إنتاج أعمال فنية موسيقية وسينمائية بين مصر وكوريا إلى جانب تكثيف الفعاليات التبادلية عقب تجاوز أزمة كورونا.

وكانت استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، "تورال آنار اوغلى"، سفير دولة أذربيجان لدى مصر؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك فى شتى المجالات الفنية والثقافية. 

وخلال اللقاء، أكدت عبد الدايم، قوة وعمق العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى تميز الإبداع فى دولة أذربيجان والتقارب الوجدانى والثقافى بين الشعبين الصديقين. 

وأكدت أهمية تكثيف التبادل الثقافى والفنى بين البلدين خلال الفترة القادمة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة، إضافةً إلى مجموعة من الأنشطة المبتكرة التى تعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة لتجاوز تحديات جائحة كورونا ورحبت بالاقتراحات التى تقدم بها الجانب الأذربيجانى لمد جسور التواصل وتوطيد أواصر الصداقة بين الدولتين.  

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