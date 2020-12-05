طلائع الجيش يتعادل مع الأهلي 1-1 ويلجآن إلى الوقت الإضافي

إنتهى الوقت الأصلي من لقاء النادى الأهلي وطلائع الجيش بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التى جمعت بينهما فى نهائي بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.
تقدم كهربا فى الدقيقة 64 للنادى الأهلي وتعادل ناصر منسي فى الدقيقة 92.
بدأ اللقاء بمحاولة إمتلاك منتصف الملعب وحصل الطلائع على ركلة حرة وتسلم الكرة عمرو جمال مهاجم الجيش وسددها برأسه قوية ينجح فى الإمساك بها محمد الشناوي وتعرض مهاجم الطلائع للإصابة بعد إصطدامه برأس المغربي بدر بانون مدافع الأهلي وخرج للعلاج.
وخضع عمرو مرعى إلى العلاج بعد تعرضه إلى الإصابة واحتسب حكم اللقاء فى الدقيقة 54 خطأ ضد عمرو السولية بعد عرقلته مهند لاشين أمام منطقة الجزاء.
وسدد عمرو السولية فى الدقيقة 55 كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تعلو العارضة وسدد محمد مجدى قفشة فى الدقيقة 57 كرة برأسه قوية تمر إلى جوار مرمى محمد بسام حارس الطلائع.
وفى الدقيقة 58 إصطدم أحمد علاء لاعب الطلائع برأسه فى طاهر محمد طاهر والتحام قوى ونزول الدماء من رأس لاعب القلعة الحمراء وخضع إلى العلاج وإضطر بيتسو موسيماني الى إجراء تغيير بنزول محمود عبدالمنعم كهربا بديلا عن طاهر محمد طاهر ودفع طارق العشرى مدرب الطلائع بالثنائى اسلام محارب وناصر منسي فى الدقيقة 61.
وسدد فى الدقيقة 63 مروان محسن كرة قوية تعلو عارضة محمد بسام حارس الطلائع وأحرز فى الدقيقة 64 كهربا الهدف الأول فى مرمى الجيش من تسديدة قوية بعدما تسلم كرة مروان محسن داخل منطقة الجزاء وسددها فى شباك محمد بسام حارس الجيش.
وأهدر فرانك استيفن فرصة إدراك التعادل فى الدقيقة 67 وسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء تعلو عارضة محمد الشناوى حارس الأهلي ومنح حكم اللقاء فى الدقيقة 71 بطاقة صفراء للاعب كهربا بداعي التمثيل ومحاولة الحصول على ركلة جزاء.
أهدر مروان محسن فى الدقيقة 72 فرصة تعزيز أهداف النادى الأهلي بعدما انفرد بحارس الطلائع محمد بسام وسدد الكرة قوية تصطدم بأقدام حارس الجيش لتضيع فرصة هدف ثان ونجح فى الدقيقة 74 مروان محسن فى إنقاذ مرمى الاهلي من هدف بعد تسديد لاعب طلائع الجيش الكرة من ضربة حرة بطريقة ماكرة أبعدها مهاجم الأهلي بصعوبة إلى ضربة ركنية.
وطالب لاعبو طلائع الجيش بركلة جزاء فى الدقيقة 77 بداعى لمس أحد لاعبى الأهلي الكرة بيده داخل منطقة الجزاء ودفع طارق العشرى مدرب الطلائع باللاعب حسين السيد الشهير بـ مارسيلو فى الدقيقة 85 وأحرز ناصر منسي هدف التعادل لفريق طلائع الجيش من ضربة رأسية قوية وقام حكم اللقاء بإشهار البطاقة الحمراء ضد أحمد علاء بعد إرتكابه خطأ ضد مروان محسن فى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.