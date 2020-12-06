مجانية لفترة محدودة | خطوات التسجيل على منصة حصص مصر وإجابات لأبرز الأسئلة الشائعة عنها

منصة "حصص مصر" ... منصة تعليمية جديدة أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ ساعات، لتكون بذلك قد أطلقت للمرة الأولى منصة تعليمية مخصصة لطلاب مرحلة الثانوية العامة.

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وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، "منصة حصص مصر توفر طرق تعلم جديدة، وشرحا سلسا للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين، يقدمها معلمون خبراء في مجالهم".





وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد، إجابات لـأكثر الأسئلة الشائعة حتى الآن بشأن منصة حصص مصر :





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هل الدروس الموجودة على منصة حصص مصر مسجلة أم أنها حصص مباشرة مع المعلم؟

الدروس ستكون متاحة من خلال فيديوهات مسجلة مسبقا، وستزود المنصة الطلاب بدروس عالية الجودة تقدم لهم في مكان واحد كل ما يحتاجون إليه للتعلم وحل التدريبات و الامتحانات التفاعلية.





وستصاحب الدروس نماذج للأسئلة بعد كل درس ووحدة، وبعد كل نصف عام دراسي وفقا لنظام التقييم الجديد بالإضافة إلى موارد التعلم الداعمة من بنك المعرفة المصري الذي يتمتع بأفضل مصادر تعليمية من كبار الناشرين الدوليين والوطنيين.





هل سيكون الاشتراك في منصة حصص مصر مجانا أو بمقابل مادي؟

منصة حصص مصر، متاحة مجانا لفترة محدودة، حيث من المخطط أن تكون إحدى الخدمات المميزة التي تقدمها الوزارة.





ما هي الخدمة التي تقدمها منصة حصص مصر للطلاب؟

منصة حصص مصر تم إطلاقها من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية، بحيث يستمتع الطلاب بتجربة تعليمية فريدة توجه الطلاب لتعلم كيفية تطبيق وممارسة المعرفة وليس كيفية حفظ الدروس كما سيزود الطلاب بالمهارات اللازمة للإجابة على الاختبارات وفقًا نظام الامتحانات الجديد.





وتقدم منصة حصص مصر شرحا للدروس والأسئلة من خلال مدرسين أكفاء معتمدين من الوزارة ومدربين على النظام الجديد لفهم المناهج والتعامل مع نظام التقييم الجديد.





ما هي المراحل التعليمية التي تخدمها منصة حصص مصر التعليمية؟

تقدم منصة حصص مصر المناهج الدراسية بطريقة تفاعلية عبر الإنترنت، من الصف الثالث الإعدادي إلى الصف الثالث الثانوي.





ما هي المناهج التعليمية المتوفرة على منصة حصص مصر؟

يمكنك معرفة المناهج المتوفرة من خلال الروابط التالية:

الصف الأول الثانوي ( https://www.hesas.eg/grade/1

الصف الثاني الثانوي ( https://www.hesas.eg/grade/2

الصف الثالث الثانوي ( https://www.hesas.eg/grade/3





كيف يمكن التواصل في حالة وجود أي مشكلة تقنية أثناء التسجيل على منصة حصص مصر؟

إذا واجهتك مشكلة أثناء تسجيل حساب علي منصة حصص مصر التعليمية، يرجى التوجه إلى الرابط التالي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت ممكن.





كيف يمكنك تسجيل حساب على منصة حصص مصر؟

حتى يمكنك الإستفادة من محتوى منصة حصص يرجى التأكد من امتلاك البيانات التالية

* الحساب الإلكتروني للطالب المقدم من وزارة التربية والتعليم حساب الأوفيس 365 ، و إذا لم يتوافر الحساب الإلكتروني يرجى زيارة هذا الرابط

* ادخل الرقم القومي الخاص بك كما هو مسجل في شهادة الميلاد

* ادخل كود الطالب الذي يقدم من خلال وزراة التربية والتعليم (إذا لم يتوافر يرجى الرجوع إلى المدرسة التابع لها الطالب)





* سيطلب منك رقم هاتف محمول متاح بالإضافة إلى بريد إلكتروني بديل





* اضغط على كلمة إعادة تعيين كلمة المرور





* بعد ملء البيانات المطلوبة ستظهر لك بيانات البريد الإلكتروني الخاص بك يرجى الاحتفاظ بها حتى تتمكن من التسجيل



