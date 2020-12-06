في إثيوبيا.. صراعات بالخارج وانقسامات عرقية في الداخل.. رئيس الحكومة الحائز على نوبل للسلام يجر الدولة إلى الحرب الأهلية

- أبي أحمد.. حقق السلام في الخارج ويقود دولته إلى حرب عرقية

- رئيس الحكومة الإصلاحي تشبع بمشاهد المذابح التي رآها بينما كان جنديا ضمن قوات حفظ السلام

- إ ثيوبيا تواجه خطرا وتهديدا وجوديا









في العام الماضي حصل على جائزة نوبل للسلام، وخلال العام الجاري ذهب إلى الحرب برجليه، لكن لأولئك المطلعين على حياة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ومسيرته السياسية، فإن أخلاقه لم تتغير.





أبي أحمد الذي لا يزال أصغر زعيم في القارة يبلغ من العمر 44 عامًا - أظهر ميلًا لتغيير الوضع الراهن في بلاده.





تأثرت حياته المهنية بالصراع في الخارج والانقسامات العرقية في الداخل، وقد رد أبي - الذي قال في خطاب قبول جائزة نوبل - إن "الحرب تخلق رجالًا متوحشين" - على هجوم الشهر الماضي من قبل حركة انفصالية مسلحة في منطقة تيجراي الشمالية في البلاد بحملة عسكرية.





ويقول الخبراء إن الصراع الأهلي الناتج هو النتيجة الحتمية لمحاولة "أبي" لتوحيد العديد من المجموعات العرقية في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان في ظل حكومة مركزية.





وقال كين أو. أوبالو، الأستاذ في كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورجتاون: "الفيدرالية في إثيوبيا فريدة من نوعها" مضيفا "لا يوجد في أي مكان آخر في إفريقيا دون حكومة وحدة وطنية يُسمح لها بإدارة قواتها المسلحة وقوات الشرطة الخاصة بها.

ويُسمح للحكومات الإقليمية بتسليح نفسها - وهذا جزء من التحدي الذي يواجهه أبي أحمد في اثيوبيا.

وبعد أن هاجمت جبهة تحرير شعب تيجراي القواعد العسكرية الفيدرالية في أوائل نوفمبر، رد أبي بشن حملة جوية وبرية تهدف إلى الإطاحة بـ جبهة تحرير تيجراي، وأسفر الصراع عن مقتل مئات الجنود من الجانبين فضلا عن آلاف المدنيين.

وبحسب الأمم المتحدة، هناك ما يقرب من مليوني شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية في تيجراي وحولها، ونزح ما يقدر بمليون شخص، وفر ما لا يقل عن 45 ألف إثيوبي - معظمهم من تيجراي - كلاجئين إلى السودان المجاور.

وفي 28 نوفمبر، أعلن "أبي" الانتصار بعد أن استولت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية على ميكيلي، عاصمة إقليم تيجراي، لكن التقارير تشير إلى أن القتال لم ينته بعد، حيث تستعد الجبهة الشعبية لتحرير تيجري لتمرد طويل الأمد قد يستمر لأشهر أو حتى سنوات إذا لم ينجح جيش أبي في القبض على قادته بسرعة.

ولم يفوت المراقبون المفارقة المتمثلة في توجه الفائز الأخير بجائزة نوبل للسلام إلى الحرب، ويعتقد البعض أن الهدف من الجائزة هو دفع القادة في الاتجاه الصحيح.

وتسلم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما جائزته بعد عام واحد فقط في المنصب، واستنادًا إلى دعواته لزيادة التعاون بين العالم الإسلامي والغرب، ولكنه واصل شن 542 غارة بطائرات بدون طيار في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا أسفرت عن مقتل 324 مدنيًا على الأقل، و أدت الإطاحة بالديكتاتور الليبي معمر القذافي إلى انهيار كامل للدولة أصبح أرضًا خصبة لأزمة اللاجئين التي استمرت حتى يومنا هذا.

وفي ميانمار، قضت الناشطة أونج سان سو كي 15 عامًا في السجن لمحاولتها إضفاء الطابع الديمقراطي على الأمة، و فازت بالجائزة في عام 1991، لكن منذ أن أصبحت زعيمة الحكومة في عام 2016، أقامت علاقات وثيقة مع جيش ميانمار ولم تفعل شيئًا يذكر لوقف الإبادة الجماعية والتهجير الجماعي لأقلية الروهينجا المسلمة في الدولة ذات الأغلبية البوذية في عامي 2016-2017.





الحرب ليست غريبة على أثيوبيا جاء أبي لصنع السلام من الألف إلى الياء، عندما كان مراهقًا ، عمل كمشغل أجهزة الراديو في القتال لإنهاء دكتاتورية منجيستو هايلي مريم التي استمرت 13 عامًا

وبعد الإطاحة بمنجستو في عام 1991، حكم رجل من تيجراي يدعى ميليس زيناوي إثيوبيا حتى وفاته في عام 2012.

وخلال سنوات ميليس، أصبح أبي جنديًا، تم نشره ضمن جنود حفظ السلام التابع للأمم المتحدة في رواندا بعد الإبادة الجماعية عام 1994، حيث ذبح الهوتو ما بين 600 ألف و 800 ألف من التوتسي.

ورأى أبي عن كثب المذبحة التي يمكن أن تنتج عندما تتصاعد القبلية العرقية إلى أعمال عنف.

وقال أبي في خطاب ألقاه في أبريل 2019 بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للإبادة الجماعية: "إن مشاركتي القصيرة في المهمة سمحت لي بأن أشهد على الدمار الناجم عن التعصب".

ودعا الحاضرين إلى "تعزيز الالتزام بعدم السماح بمثل هذه المآسي في أي ركن من أركان العالم".

ولكن أبي لم يعرف السلام لفترة طويلة، فعند عودته إلى إثيوبيا في عام 1998، تم إرساله إلى الحدود الإريترية للإشراف على الاتصالات والاستخبارات خلال حرب أودت بحياة عشرات الآلاف وأدت في النهاية إلى استقلال إريتريا.

وقال أوبالو: "كان أبي رجلًا عسكريًا، لذا فهو بالتعريف لم يكن صانع سلام"

وفي صعوده إلى السلطة، "كان سياسيًا يفعل ما يفعله السياسيون".

أسس عرقية أبي نفسه هو مزيج من أبرز الديانات والأعراق في إثيوبيا، والدته مسيحية أرثوذكسية وأبوه من الأورومو المسلمين.

وبالإضافة إلى تحدثه لغة الأورومو والأمهرية والإنجليزية، درس أبي اللغة التيجرينية وصنع لنفسه اسمًا بين القادة العسكريين التيجرايين.

وفي عام 2010، عاد أبي إلى مسقط رأسه للتوسط بين المسلمين والمسيحيين بعد قتل المسيحيين هناك.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، تم انتخابه لعضوية البرلمان الإثيوبي وسرعان ما بدأ في التوسط في السلام بين موطنه الأصلي أورومو والأمهرة المجاورة.





وتعتبر الأورومو أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا، لكنها ظلت بعيدة عن السياسة الوطنية، وعندما اندلعت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء إثيوبيا في عامي 2015 و 2016 من قبل الأورومو للمطالبة بالإصلاحات، قال أوبلو "حدث ذلك تمامًا في المكان المناسب في الوقت المناسب".

وأضاف أوبالو: "كان هناك ضغط متزايد لتغيير القيادة والحصول على رئيس وزراء من الأورومو، وبرز آبي كأبرز سياسي من الأورومو بسبب خلفيته العسكرية والاستخباراتية".

وفي عام 2018، تم تعيين أبي رئيسًا لوزراء إثيوبيا من قبل البرلمان، في سن الـ 41، ما جعله ليس فقط أصغر زعيم في كل إفريقيا، ولكن أيضًا أول أورومو يقود البلاد.

اتفاق سلام تلته حرب وقال يوهانس جيدامو، المحاضر الإثيوبي للعلوم السياسية في كلية جورجيا جوينيت: "كان صعوده إلى منصب رئيس الوزراء دراماتيكيًا حقًا" - وكذلك كانت أعماله الأولى في السلطة.

لقد وسع من مساحة الإعلام، الفضاء السياسي، ودعا الأحزاب التي كانت مهمشة في السابق - جامبيلا والصوماليين - وجمعهم جميعًا معًا".



