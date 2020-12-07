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مرأة

لأصحاب الأمراض المزمنة .. طريقة آمنة لـ خسارة الوزن

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:37 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
صرح الدكتور ياسر عبد الرحيم أستاذ جراحات السمنة المفرطة والمناظير بجامعة عين شمس وعضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة، بأنه فى عملية تكميم المعدة ثنائى التقسيم يتم استئصال 80% من المعدة بما فيه قبة المعدة وهى المكان المسئول عن إفراز هرمون الجريلين المسئول عن الشعور بالجوع، مع عمل وصلة بين المعدة والأمعاء الدقيقة وعمل وصلة اخرى بين الأمعاء الدقيقة.

وقال الدكتور ياسر عبد الرحيم، في تصريحات صحفية، تعمل عملية تكميم المعدة ثنائى التقسيم على تقليل كمية الطعام وتقليل امتصاص الطعام كما إنها تعمل على تعديل هرمونات الجهاز الهضمي الخاصة بضبط مستوى السكر فى الدم بحيث تؤدى إلى شفاء مرض السكرمن النوع الثاني وعلاج مرض إرتفاع ضغط الدم، وتؤدى عملية تكميم المعدة ثنائى التقسيم إلى خفض مستوى الكوليسترول و الدهون بالدم.

وأوضح الدكتور ياسر عبد الرحيم أن عملية تكميم المعدة ثنائى التقسيم تتميز بإنعدام إحتمالية حدوث إرتجاع مرارى بعد العملية وهى إحدي المضاعفات المحتملة بعد عملية الساسى كما تتميز بأن نتائجها أفضل من عملية الساسى فى ما يتعلق بنزول الوزن و المحافظة على الوزن المثالى.

وأكد الدكتور ياسر عبد الرحيم أن عملية تكميم المعدة ثنائى التقسيم من العمليات المعقدة التى تحتاج لإجرائها جراح مناظير متمرس و صاحب خبرة طويلة فى إجراء جراحات السمنة بالمنظار كما تحتاج ايضا إستخدام منظار و دباسات حديثة لذلك ننصح عند الإقدام على إجرائها الحرص على إختيار الجراح المناسب.

وأشار عبد الرحيم إلى أن المريض سوف يفقد فى الشهر الأول بعد العملية من 10 الى 15 كيلوجرام ثم 5 كيلو جرام كل شهر، ثم يفقد الشخص الجزء الأكبر من الوزن الزائد خلال الستة أشهر الأولى ومعظم المرضى يفقدون تقريبًا 80 % من الوزن الزائد في السنة الأولى إلا أن العديد من المرضى فقدوا من 90 إلى 100 % من الوزن الزائد في حال إتباع النظام المعد ومزاولة التمارين الرياضية بانتظام والمتابعة.
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