اكتشف أنواع سرطان الجلد وأيها أكثر خطورة

انتشر فى الآونة الأخيرة إصابة العديد من الأشخاص بسرطان الجلد؛ لذلك نوضح أهم أنواع سرطان الجلد، للمساعدة في التفرقة بينها.





كشف موقع medical news today، عن أربعة أنواع من سرطان الجلد.





انتشار سرطان الجلد السطحي





هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الجلد ، وغالبًا ما يظهر على الجذع أو الأطراف. تميل الخلايا إلى النمو ببطء في البداية قبل أن تنتشر عبر سطح الجلد.





سرطان الجلد العقدي





هذا هو النوع الثاني الأكثر شيوعًا من سرطان الجلد الذي يظهر على الجذع أو الرأس أو الرقبة. يميل إلى النمو بشكل أسرع من الأنواع الأخرى ، وقد يظهر بلون ضارب إلى الحمرة أو أزرق داكن.





سرطان الجلد العقدي هو أيضًا النوع الأكثر عدوانية.





سرطان الجلد الخفيف





هذا أقل شيوعًا ويميل إلى التطور عند كبار السن ، خاصة في أجزاء الجسم التي تعرضت لأشعة الشمس بشكل مفرط على مدار عدة سنوات ، مثل الوجه يبدأ على شكل نمش Hutchinson ، أو lentigo maligna ، والذي يبدو وكأنه بقعة على الجلد. وعادة ما ينمو ببطء ويكون أقل خطورة من الأنواع الأخرى من سرطان الجلد.





الورم الميلانيني اللاصق





هذا هو أندر نوع من سرطان الجلد. يظهر على راحتي اليدين وباطن القدمين أو تحت الأظافر نظرًا لأن الأشخاص ذوي البشرة الداكنة لا يصابون عادةً بأنواع أخرى من الورم الميلانيني ، فإن هذه الأنواع تميل إلى أن تكون أكثر أنواع الورم الميلانيني شيوعًا لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة.





عوامل الخطر





البحث في الأسباب الدقيقة لسرطان الجلد مستمر ومع ذلك ، يعرف العلماء أن الأشخاص الذين يعانون من أنواع معينة من الجلد أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد.





قد تساهم العوامل التالية أيضًا في زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد:





كثافة عالية من النمش أو الميل إلى النمش بعد التعرض لأشعة الشمس

عدد كبير من الشامات

خمسة أو أكثر من الشامات غير النمطية

وجود النمش السفعي ، المعروف أيضًا باسم بقع الكبد أو البقع العمرية

الوحمات الصباغية الخلقية العملاقة ، وهي نوع من الوحمات البنية

بشرة شاحبة لا تسمر بسهولة وتميل إلى الحرق

عيون فاتحة

شعر أحمر أو فاتح

التعرض لأشعة الشمس بشكل كبير ، خاصة إذا تسبب في ظهور تقرحات حروق الشمس ، وإذا كان التعرض للشمس متقطعًا وليس منتظمًا

كبار السن

تاريخ عائلي أو شخصي من سرطان الجلد

عملية زرع عضو سابقة

من بين عوامل الخطر هذه ، لا يمكن تجنب سوى التعرض للشمس وحروق الشمس. تجنب التعرض المفرط للشمس والوقاية من حروق الشمس يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الجلد. تعتبر أسرة التسمير أيضًا مصدرًا للأشعة فوق البنفسجية الضارة.



