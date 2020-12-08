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رياضة

شاهد..الظهور الأول لديانج في مران الأهلي بعد شفائه من فيروس كورونا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:55 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
ظهر أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في مران أبناء القلعة الحمراء اليوم لأول مرة بعد شفائه من الإصابة بفيروس كورونا.

وخضع حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  لفحص طبي قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم، الثلاثاء، في بداية التحضير للمرحلة المقبلة التي تبدأ بمواجهة مصر المقاصة مساء الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخضع «الشحات» لفحص طبي قبل انطلاق المران واكتفى بـ«جلسة جيم» تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني  محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم  الثلاثاء على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة في الدوري الممتاز.

وطالب موسيماني اللاعبين بإغلاق ملف المرحلة الماضية والتركيز في التحديات المقبلة التي تشهد العديد من المباريات؛ سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب مباراة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.

وشارك وليد سليمان، وأليو ديانج، وأحمد ياسر ريان، ثلاثي الفريق  في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا، وخضوعهم لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.

واكتفى طاهر محمد طاهر، لاعب  بأداء جلسة في الجيم، على هامش مران الأهلي الذي أقيم عصر اليوم، الثلاثاء على ملعب التتش، وكان طاهر قد تعرض لإصابة في الرأس استلزمت إجراء خياطة ٣ غرز، خلال مشاركته أمام طلائع الجيش في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر. 

واكتفى مروان محسن، مهاجم الفريق  بأداء «جلسة جيم» على هامش مران الفريق الجماعي أقيم عصر اليوم؛ الثلاثاء على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة التي تقام مساء الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

واكتفى مروان محسن بـ«جلسة جيم» وفقا للبرنامج الفني الذي يقوم بتنفيذه مع بعض اللاعبين؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي؛ بسبب ضغط المباريات.
 

شاهد..الظهور الأول لديانج في مران الأهلي بعد شفائه من فيروس كورونا
شاهد..الظهور الأول لديانج في مران الأهلي بعد شفائه من فيروس كورونا
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