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فن

عارية الكتفين.. نجلاء بدر تتألق في أحدث ظهور

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:19 م
نجلاء بدر
نجلاء بدر
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محمد بدران
نشرت الفنانة نجلاء بدر صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت نجلاء بدر بإطلالة صيفية أنيقة ترتدي سترة منقوشة عارية الكتفين ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة التى اعتمدت فيها على ترك شعرها مُنسدلًا على كتفيها. 

وتشارك نجلاء بدر  في بطولة مسلسل "لؤلؤ" الذي بدأ تصويره منتصف الشهر الماضي من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. 


كما شاركت  في سباق الدراما الرمضانية الماضي ببطولة مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن، المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.


كذلك شاركت فى مسلسل "الفتوة" الذى تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، وتعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى وتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.


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