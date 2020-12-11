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جمال شعبان يكشف معلومات عن اللقاح الصيني لـ فيروس كورونا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:14 ص
جمال شعبان
جمال شعبان
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هاجر هانئ
وصلت مساء أمس الخميس الدفعة الأولي من اللقاح الصيني "سينوفارم" الخاص بفيروس كورونا، و تعتبر مصر أول دولة فى افريقيا تحصل على هذا اللقاح بعد أن  تم استخدامه في الإمارات وتم التطعيم به و الحصول على  الموافقة النهائية على هذا اللقاح للتداول فى الامارات.

وفي هذا السياق علق جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن اللقاح الصيني "سينوفارم" ومدي فعاليته و كيفية أستخدامه.

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قال جمال شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك ، أن اللقاح الصيني عبارة عن ڤيروس ميت يحفز المناعة ضد الڤيروس بكفاءة تصل إلي ٨٦٪؜ حسب التقدير الإماراتي وتبلغ نسبة ١٠٠٪؜ في الوقاية من الحالات الحادة .

وأضاف أن يؤخذ اللقاح الصيني  علي جرعتين بينهما ٣ أسابيع، وقد تم تجربته نهائيا في الصين علي قرابة مليون مواطن وفي الإمارات علي  ٣٠ ألف مواطن، وتم تسجيله طواريء ثم تسجيل رسمي ، ولم ترصد أي  أعراض جانبية خطيرة مما يعني أنه  فعال  وآمن.

تابع : يعتبر اللقاح الصيني  وقاية للشخص السليم من الإصابة وليس علاج للمصابين بفيروس كورونا.

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