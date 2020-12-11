جمال شعبان يكشف معلومات عن اللقاح الصيني لـ فيروس كورونا

وصلت مساء أمس الخميس الدفعة الأولي من اللقاح الصيني "سينوفارم" الخاص بفيروس كورونا، و تعتبر مصر أول دولة فى افريقيا تحصل على هذا اللقاح بعد أن تم استخدامه في الإمارات وتم التطعيم به و الحصول على الموافقة النهائية على هذا اللقاح للتداول فى الامارات.





وفي هذا السياق علق جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن اللقاح الصيني "سينوفارم" ومدي فعاليته و كيفية أستخدامه.





اقرأ إيضا..





قال جمال شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك ، أن اللقاح الصيني عبارة عن ڤيروس ميت يحفز المناعة ضد الڤيروس بكفاءة تصل إلي ٨٦٪؜ حسب التقدير الإماراتي وتبلغ نسبة ١٠٠٪؜ في الوقاية من الحالات الحادة .





وأضاف أن يؤخذ اللقاح الصيني علي جرعتين بينهما ٣ أسابيع، وقد تم تجربته نهائيا في الصين علي قرابة مليون مواطن وفي الإمارات علي ٣٠ ألف مواطن، وتم تسجيله طواريء ثم تسجيل رسمي ، ولم ترصد أي أعراض جانبية خطيرة مما يعني أنه فعال وآمن.





تابع : يعتبر اللقاح الصيني وقاية للشخص السليم من الإصابة وليس علاج للمصابين بفيروس كورونا.



