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تكنولوجيا

شاهد .. صور جديدة لهواتف Xiaomi Mi 11 تظهر تصميمها المختلف .. مواصفات

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:01 ص
صور جديدة لهواتف
صور جديدة لهواتف Xiaomi Mi 11
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ندى على
كشفت تسريبات عدد من الصور الجديدة للشكل النهائى لمجموعة هواتف Xiaomi Mi 11 من شركة شاومى، حيث تظهر تصميما مختلفا للهواتف،  كما تعتزم الشركة إطلاقها فى منتصف شهر يناير المقبل من العام الجديد 2021 ، وذلك بعد النجاح الساحق الذى حققه هاتفها Mi 10T Pro الذى تم إطلاقه مؤخرا. 

وبحسب موقع Gizmochina فإن الصور الجديدة تظهر هواتف Xiaomi Mi 11 ستأتى  بشاشة قياس 6.5 بوصة، بدقة +Quad HD ، ومعدل تحديث للشاشة 120 هرتز فى الثانية مع كاميرا سيلفى تحت الشاشة، وبذلك تكون أول هواتف من شاومى تأتى بمثل هذه التقنية. 


Xiaomi Mi 11 засветился на живых фото - PCNEWS.RU

أما كاميرات هواتف Xiaomi Mi 11 ستكون عبارة عن أربع كاميرات خلفية الرئيسية على شكل دائرى من الخلف حيث كشفت التسريبات أنه من المحتمل أن تأتى كاميرا هاتف Mi 11 Pro بدقة 200 ميجا بيكسل، وهو أول معدل فى كاميرا هاتف أندرويد يتم الإعلان عنه، إلى جانب كاميرات بدقة 50  ميجا بيكسل بمستشعر للزاوية العريضة، مع مستشعر آخر للتكبير دقة 12 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى أن الكاميرات ستأتى بتقنية HDR لاختيار أفضل صورة، وكذلك تقنية SDR للفيديو. 

루머 : 샤오미 Mi 11 유출 : 클리앙

وستعمل هواتف Xiaomi Mi 11 بمعالج من نوع معالج Snapdragon  888وهى أول معالجات من نوعها فى هواتف شاومى، حيث تتمتع بقدرة عالية وكفاءة أكبر من المعالجات الأقدم فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، ودعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، حيث سيقدم كفاءة فى استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ. 

Redmi K40 potrebbe debuttare già entro fine dell'anno, con grandi cambiamenti nel design 
 
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وستحتوى هواتف Xiaomi Mi 11 على  سعة بطارية فعلية حوالى  4780 مللى أمبير و4970 مللى أمبير في الساعة، بينما من المتوقع أن تكون السعة النموذجية حوالي 5000 مللى أمبير في الساعة. 

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