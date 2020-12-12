ابراهيم فايق يكشف سبب استبعاد مروان محسن من قائمة الاهلي لمواجهة المقاصة

كشف الإعلامي ابراهيم فايق عن سبب استبعاد مروان محسن من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في مواجهة منافسه مصر للمقاصة في المباراة المقرر اقامتها غدا الاحد في الجولة الاولى من بطولة الدوري المصري.









وأضاف فايق أن:" الكثير لا يعلم أن مروان محسن مصاب منذ فترة طويلة بخشونة في الركبة، ولكنه يتحامل عليها ويشارك في المبارايات وهو مصاب ولكن الآن هو في فترة العلاج لذلك تم استبعاده من قائمة المقاصة.





وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء غدٍ الأحد على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.

وشهدت القائمة غياب بعض العناصر الاساسية من بينها النيجيرى جونيور أجاى الذى يخضع لبرنامج تأهيلى لتجهيزه للمرحلة المقبلة بالاضافة الى مروان محسن .



وقال فايق خلال تصريحاته في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورتس 2، إن الجهاز الطبي قام بحقن منطقة الركبة لمروان محسن لعلاجه من الخشونة وهذا سبب عدم تواجده أمام مصر المقاصة.