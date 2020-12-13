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رياضة

تشكيل برشلونة لمواجهة ليفانتي في الليجا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:06 م
برشلونة
برشلونة
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إسماعيل محمود
كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليفانتي، في الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري الإسباني .

وتقام المباراة على ملعب كامب نو وذلك  في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجينو ديست - رونالد اراخو - كليمونت لينجليت - جوردي البا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرانك دي يونج -فيليبي كوتينيو

خط الهجوم: ليونيل ميسي أنطوان جريزمان - مارتن برايثويت

ويحتل برشلونة قبل المباراة المركز العاشر برصيد 14 نقطة، بينما يحتل ليفانتي المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة.


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