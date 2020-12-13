تشكيل برشلونة لمواجهة ليفانتي في الليجا

كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليفانتي، في الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري الإسباني .
وتقام المباراة على ملعب كامب نو وذلك في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن
خط الدفاع: سيرجينو ديست - رونالد اراخو - كليمونت لينجليت - جوردي البا
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرانك دي يونج -فيليبي كوتينيو
خط الهجوم: ليونيل ميسي أنطوان جريزمان - مارتن برايثويت
ويحتل برشلونة قبل المباراة المركز العاشر برصيد 14 نقطة، بينما يحتل ليفانتي المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة.