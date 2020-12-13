تشكيل برشلونة لمواجهة ليفانتي في الليجا

كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليفانتي، في الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري الإسباني .





وتقام المباراة على ملعب كامب نو وذلك في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.





وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:





في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن





خط الدفاع: سيرجينو ديست - رونالد اراخو - كليمونت لينجليت - جوردي البا





خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرانك دي يونج -فيليبي كوتينيو





خط الهجوم: ليونيل ميسي أنطوان جريزمان - مارتن برايثويت





ويحتل برشلونة قبل المباراة المركز العاشر برصيد 14 نقطة، بينما يحتل ليفانتي المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة.







