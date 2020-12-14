جوجل تطلق ميزة dark mode على متصفحات الويب للاب توب والكمبيوتر قريبا

ذكرت تقارير أن شركة جوجل Google تعمل على إطلاق ميزة dark mode أو الوضع المظلم لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب، وذلك بعد فترة طويلة من إطلاق هذه الميزة لمعظم الهواتف الذكية وعدد من التطبيقات المختلفة.





وبحسب موقع Engagdget التقنى فإن جوجل ستصدر هذه الميزة فى الأسابيع القادمة لمستخدمى سطح المكتب وعمليت البحث على الويب لمحرك كروم، من أجهزة الكمبيوتر واللاب توب، كما ستعمل على إطلاقه لعدد من المتصفحات الأخرى مثل متصفح موزيلا فايرفوكس Firefox .





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وعلى الرغم من أن أنظمة تشغيل الكمبيوتر macOS و كذلك Windows 10 ويندوز 10 تتمتع بسمات داكنة مؤقتة كما أن متصفح كروم يدعم الأوضاع المظلمة لمواقع الويب الفردية إلا أن جوجل ستطلقها بشكل دائم ولجميع المتصفحات.





ويعمل الوضع المظلم على توفير إضاءة خافتة تريح العين لتقليل الضوء الأزرق الصادر من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، كما يعمل على إمكانية توفير البطارية وتوفير تجربة افضل للمستخدمين خاصة أثناء الليل.



