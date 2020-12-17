ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد فهمي عن كلبه الخاص: أنت أفضل صديق لي

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 05:01 ص
احمد فهمي
احمد فهمي
Advertisements
مصطفى كرم
شارك الفنان احمد فهمي جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مع كلبه الخاص.

وعلق أحمد فهمي على الصورة "الكلب هو الشيء الوحيد هل كوكب الأرض الذي يحبك اكثر من حبه لنفسه.. انت افضل صديق لي وطفلي زيزو".

يذكر أن آخر أعمال فهمي كان مسلسل "رجالة البيت" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، عبر القنوات الفضائية. 


مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب ودينا محسن "ويزو".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هطير بالعربية فى الجو.. ويزو تداعب جمهورها عبر إنستجرام

ويزو تحتفل بالمولد النبوي الشريف.. شاهد

زوجة كريم فهمي تهنئ شقيقه بعيد ميلاده

من داخل كافيه.. كريم فهمي مع ياسمين رئيس ويوجه رسالة لـ متابعيه

بالأسود.. هبة مجدي تتألق في أحدث جلساتها التصويرية

عبير صبري: سأشارك في السباق الرمضاني المقبل بـ"موسى"

ترشيحاتنا

جيري بينجتسون.. أول لاعب يرتدي كمامة خلال مباراة في تاريخ كرة القدم

بسبب صورة ومصور.. زاهي حواس: طردت المغنية الأمريكية بيونسيه من الأهرامات في 2010

إصابة بسنت شوقي بفيروس كورونا

جريمة.. هانى الناظر يوجه رسالة مهمة لـ من يعانون من البرد

الغرامة فورية.. متحدث "الوزراء" يكشف أسباب قرارات المجلس الجديدة

تفاصيل سقوط المتهمين بالسطو على سيارة شركة وسرقة ١١٨ ألف جنيه ببورسعيد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وأسعار ساوايست DX3 موديل 2021 | صور

شاهد | الصور الرسمية لـ Samsung Galaxy S21 قبل إطلاقه

عملية بحث على جوجل كشفتها.. مربية بلا قلب تضرب طفلة حتى الموت