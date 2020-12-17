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تكنولوجيا

شاهد | الصور الرسمية لـ Samsung Galaxy S21 قبل إطلاقه

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 05:10 ص
شاهد | الصور الرسمية
شاهد | الصور الرسمية لـ Samsung Galaxy S21 قبل حدث اطلاقه
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "فون آرينا" التقني، مجموعة من الصور الرسمية المسربة لهاتف Samsung Galaxy S21، والتى كانت معدة لحدث الإطلاق الرسمي، حيث من المفترض تدشين الهاتف فى 14 يناير المقبل من خلال سلسلة Galaxy S21 المتنوعة.

وكانت من بين أبرز المفاجأة أن الهاتف سيأتى لأول مرة فى تاريخ فئة الـ S، حيث سيحتوي على قلم S Pen الذكي للمرة الأولى بعدما كان يقتصر إصداره فقط مع سلسلة هواتف Galaxy Note.

وبالحديث عن مواصفات الهاتف سيأتى هاتفى  Galaxy S21 و S21+ Galaxy على شاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع  AMOLED ، فيما سيأتي هاتف Galaxy S21 Ultra بشاشة أكبر 6.9 بوصة، مع معدل تحديث قدره 120 هرتز ، و جودة 1440 بيكسل.

وستحتوى  هواتف Galaxy S21 بـ 4 كاميرات خلفية، حيث ستكون الكاميرا الأساسية من نوع  Penta  وبدقة 108 ميجابيكسل، وبمستشعر HM1 ، وكاميرا فائقة الدقة 12 ميجابيكسل، وكاميراتين زووم بدقة 10 بمستشعر ISOCell Vizion 3D ToF  احداها  بدقة 64  ميجابكسل ، وفلاش LED ، مع كاميرا سيلفى دقة 40 ميجا بيكسل. 

وستعمل هواتف Galaxy S21 بمعالج من نوع  Exynos 2100 وسيحتوى هاتف Galaxy S21 على بطارية سعة 4500 مللى أمبير فى الساعة وهاتف S21+ Galaxy على بطارية سعة 4800 مللى أمبير ، أما هاتف Galaxy S21 Ultra فسيأتي ببطارية 5000 مللي أمبير. 

أما عن الأسعار ستكون كالتالي :
Samsung Galaxy S21 مقابل 849 - 899 دولارًا.
Samsung Galaxy S21+ بسعر 1049 - 1099 دولارًا.
Samsung Galaxy S21 Ultra بـ 1249 - 1299 دولارًا.
شاهد | الصور الرسمية لـ Samsung Galaxy S21 قبل إطلاقه
شاهد | الصور الرسمية لـ Samsung Galaxy S21 قبل إطلاقه
شاهد | الصور الرسمية لـ Samsung Galaxy S21 قبل إطلاقه
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