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بين الناس

منطقة العوايد بالإسكندرية غارقة في مياه الصرف الصحي والأهالي يستغيثون

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
معاناة يعيشها شارع مدرسة نسيم أبو اليزيد الابتدائية بمنطقة العوايد عزبة المراغى القديمة محافظة الإسكندرية، بعد أن حاصرتهم مياه الصرف من كل جانب مياه ذات رائحة كريهة، لم ترحم كبيرًا ولا صغيرًا من الأمراض المزمنة، وتعوم منازلهم ومدارسهم فوق برك من مياه الصرف الصحي حتى "باشت" وأصبحت تنتظر الانهيار في أي لحظة، أما الشوارع فتحولت لبرك من المياه الراكدة فحال ذلك دون السير بها.

ويقول المواطن أحمد محمد، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد": مياه صرف تحيط بالمنازل، وتتراكم بالشوارع، تبعث روائح كريهة فهذا الشارع يمر منه كل يوم أكثر من خمسمائة طفل يذهبون إلى المدرسة فإن هؤلاء الأطفال يتعرضون كل يوم لخطر فإن هناك أسلاك كهرباء عارية وغير ذلك مياه الصرف الصحي التى تحيط بهم من جميع الأنحاء فهذه المياه تعرضهم للإصابة بأمراض خطيرة وللأسف لا أحد يهتم بالأمر.

وأشار إلى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى دون أى استجابة.

مطالبين الجهات المسئولة بحل تلك الأزمة بأسرع وقت وبشكل سريع لأنهم غير قادرين على مباشرة عملهم أو الانتقال من مكان لآخر.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01224878356


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ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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