الصرف الصحي يحاصر منازل كفر الشرفا في الشرقية.. والأهالي: البيوت هتقع .. صور

معاناة يعيشها أهالى قرية كفر الشرفا البحري مركز الإبراهيمية محافظة الشرقية، بعد أن حاصرتهم مياه الصرف من كل جانب مياه ذات رائحة كريهة، لم ترحم كبيرًا ولا صغيرًا من الأمراض المزمنة، وتعوم منازلهم ومدارسهم فوق برك من مياه الصرف الصحي حتى "باشت" وأصبحت تنتظر الانهيار في أي لحظة، أما الشوراع فتحولت لبرك من المياه الراكدة فحال ذلك دون السير بها.





قال إبراهيم عوض فى رساله بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد" : مياه صرف تحيط بالمنازل، وتتراكم بالشوارع، تبعث روائح كريهة، ونحاول التخلص منها، بجمعها في جراكن أو بواسطة "جرارات الكسح"، فهذا المشهد بات يتكرر بشكل شبه يومي.





وأضاف أن القرية كان بها مشروع صرف صحي أدرجت الحكومة القرية ضمن مشروعات الصرف الصحي المنفذة ولم يعترض الأهالي بدأت الشركة المكلفة بالتنفيذ وتم توصيل مواسير الصرف الصحي إلا أننا فوجئنا بوجود طفح للصرف الصحي، خاصة بعد إغلاق الشركة خط الصرف القديم، وبدأت المشكلة تتفاقم تدريجيا حتى تحول الأمر لمعاناة شبه يومية.





وأشار إلى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لمحافظة الشرقية ورئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، دون جدوى.





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