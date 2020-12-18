بعد انطلاق حملة التطعيم الأمريكية.. ما الفئة الثانية التي تستحق لقاح كورونا





ويذهب اللقاح إلى "العمال الأساسيين" في المرتبة الأولى لأن سائقي الحافلات وموظفي البقالة والموظفين المماثلين لا يمكنهم العمل من المنزل، هم الأشخاص الذين يصابون في أغلب الأحيان.





لكن خبراء آخرين يقولون إن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر يجب أن يكونوا التاليين، إلى جانب الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة، هؤلاء هم الأشخاص الذين يموتون بأعلى معدلات، كما يقولون.





قالت كلير حنان، المديرة التنفيذية لمنظمة تمثل الاتحاد: "أعتقد أننا نعلم أن هذا لن يكون مثاليًا، ليس لدينا لقاح للجميع على الفور، لذلك سيتعين علينا اتخاذ قرارات صعبة".





إذا كان العمال الأساسيون هم بالفعل التاليين، فإن الدول لديها بالفعل أفكار مختلفة حول من يجب أن يكون أقرب إلى مقدمة الصف.





لكن ليس من الواضح أن الأمور ستسير على نفس المنوال في المرحلة التالية، قال مدير مركز السيطرة على الأمراض ، الدكتور روبرت ريدفيلد ، إنه يعتقد أنه يجب إعطاء الأولوية للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عامًا أو أكبر والذين يعيشون مع أطفال أو أحفاد.





وقال رئيس اللجنة الاستشارية ، الدكتور خوسيه روميرو ، لوكالة أسوشيتيد برس إنه كان على علم بتعليقات ريدفيلد السابقة لكنه لم يتحدث معه مباشرة بشأنها.





بعد أن قالت لجنة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن العاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في دور رعاية المسنين يجب أن يحصلوا على الجرعات الأولى، اتبعت معظم الولايات تلك التوصيات، لكن كانت هناك استثناءات قليلة، قال يوتا إن المقيمين في الرعاية طويلة الأمد يجب أن يكونوا في طابور خلف عمال الرعاية الصحية ، بدلًا من مشاركة الجبهة معهم، ضمت ولاية ماساتشوستس السجناء والمشردين في الدرجة الأولى بينما فعلت نيفادا ونيو هامبشاير ووايومنغ الشيء نفسه لضباط الشرطة.





يمكن أن تصبح الأمور فوضوية، على سبيل المثال ، قال بعض الخبراء إنه من الممكن أنه إذا أعطت إحدى الدول الأولوية لعمال أساسيين معينين وقررت دولة مجاورة إعطاء الأولوية لكبار السن ، فيمكن للناس محاولة تجاوز حدود الولاية على أمل الحصول على التطعيم.





وفقًا للتقديرات المقدمة إلى اللجنة الاستشارية ، يمكن اعتبار ما يصل إلى 87 مليون شخص موظفين أساسيين لا يعملون في مجال الرعاية الصحية.





تتوقع الحكومة أن تكون قادرة على البدء في تطعيم 80 مليون شخص جديد فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.





من المحتمل أن تفكر اللجنة في منح العمال الأساسيين وكبار السن وضعًا متساويًا ، على غرار الطريقة التي قالت إن كل من العاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في دور رعاية المسنين يجب أن يكونوا معًا في مقدمة الصف، لكن هذا من شأنه أن يخلق مجموعة ذات أولوية أكبر بكثير من العدد الذي يمكن تطعيمه قبل الربيع.





الأمة لديها أكثر من 53 مليون من كبار السن. يحسب مركز السيطرة على الأمراض أيضًا أكثر من 100 مليون أمريكي على أنهم يعانون من حالات طبية أساسية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة مرتبطة بـ COVID19 ، على الرغم من وجود تداخل بين المجموعتين.



