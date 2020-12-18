دراسة تكشف قوة تأثير فيروس كورونا على الدماغ

تظهر المزيد والمزيد من الأدلة على أن الأشخاص المصابين بـ COVID-19 يعانون من تأثيرات معرفية، مثل ضباب الدماغ والتعب، وكشف الباحثون في دراسة جديدة لموقع "medicalxpress" ، أن فيروس كورونا مثل العديد من الفيروسات التي تؤثر على وظائف الجسم عند الإصابة بها، هو خبر سيئ للدماغ . أنللدماغ





ووجد الباحثون أن بروتين سبايك، الذي يُصوَّر غالبًا على أنه الأذرع الحمراء للفيروس، يمكنه عبور الحاجز الدموي الدماغي، و يشير هذا بقوة إلى أن SARS-CoV-2 ، المسبب لـ COVID-19 ، يمكن أن يدخل الدماغ.





يحدد بروتين السنبلة، الذي يُطلق عليه غالبًا بروتين S1، الخلايا التي يمكن للفيروس أن يدخلها، قال المؤلف الرئيسي ويليام أ. بانكس ، أستاذ الطب في كلية الطب بجامعة واشنطن وطبيب وباحث في نظام الرعاية الصحية بشؤون المحاربين القدامى في بوجيه ساوند، إن الفيروس عادةً ما يفعل نفس الشيء مثل البروتين المرتبط به.





وأضاف بانكس إن البروتينات الملزمة مثل S1 عادة ما تسبب أضرارًا في حد ذاتها لأنها تنفصل عن الفيروس وتسبب الالتهاب، و من المحتمل أن يتسبب بروتين S1 في إفراز الدماغ للسيتوكينات ومنتجات الالتهاب".





في الأوساط العلمية يُطلق على الالتهاب الشديد الناجم عن عدوى COVID-19 اسم عاصفة السيتوكين، يبالغ الجهاز المناعي عند رؤية الفيروس وبروتيناته في رد فعله في محاولته لقتل الفيروس الغازي، يصاب الشخص المصاب بضباب دماغي وإرهاق ومشكلات إدراكية أخرى.





رأى بانكس وفريقه رد الفعل هذا مع فيروس نقص المناعة البشرية وأرادوا معرفة ما إذا كان الأمر نفسه يحدث مع SARS CoV-2.





وتابع بانكس، الذي قام بعمل مكثف على فيروس HIV-1 ، و gp120 ، والحاجز الدموي الدماغي: "كان الأمر أشبه بـ déjà vu ".





وقال بانكس: "نعلم أنه عندما يكون لديك عدوى COVID ، فإنك تواجه صعوبة في التنفس وهذا بسبب وجود عدوى في رئتك، ولكن هناك تفسيرا إضافيا هو أن الفيروس يدخل إلى مراكز الجهاز التنفسي في الدماغ ويسبب مشاكل هناك أيضًا".





قال رابر في تجاربهم إن نقل S1 كان أسرع في البصيلة الشمية والكلى لدى الذكور مقارنة بالإناث، قد تتعلق هذه الملاحظة بزيادة تعرض الرجال لنتائج أكثر خطورة لـ COVID-19.