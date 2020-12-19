خطبت 4 مرات أخرهم بعد سن الـ 40.. خالد الصاوي يتحدث عن حياته الشخصية

يتحدث الصاوي خلال اللقاء عن حياته الشخصية والمهنية، وكواليس أبرز أعماله، ومواقف عديدة جمعته بزملائه. كما تحل زوجته مي كُريم ضيفة في إحدى الفقرات لتتحدث عن عاداته في المنزل، وتعاملاته مع أسرته، في حلقة مليئة بالمواقف الكوميدية.

كشف الفنان خالد الصاوي، عن زواجه، قائلا: أنا تزوجت في سن متأخر، وزوجتي أصغر مني بكثير، معقبا:"أنا تزوجت في الوقت اللي ربنا وفقني فيه".وتابع "الصاوي" خلال برنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة "أون اي"، : خطبت أول مرة وأنا عندي 21 سنة وتاني مرة كان عندي 23أو24 سنة وثالث مرة وأنا عندي 40 سنة والرابعة كانت خطوبة زوجتي مي".وأكمل: كل حاجة حصلتلي في الوقت الصح..زمان كنت متهور بس دا ميمنعش أني دلوقتي عقلت".