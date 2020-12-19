ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خطبت 4 مرات أخرهم بعد سن الـ 40.. خالد الصاوي يتحدث عن حياته الشخصية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:00 ص
خالد الصاوي
خالد الصاوي
Advertisements
إسراء صبري
كشف الفنان خالد الصاوي، عن زواجه، قائلا: أنا تزوجت في سن متأخر، وزوجتي أصغر مني بكثير، معقبا:"أنا تزوجت في الوقت اللي ربنا وفقني فيه".

وتابع "الصاوي" خلال برنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة "أون اي"، : خطبت أول مرة وأنا عندي 21 سنة وتاني مرة كان عندي 23أو24 سنة وثالث مرة وأنا عندي 40 سنة والرابعة كانت خطوبة زوجتي مي".

وأكمل: كل حاجة حصلتلي في الوقت الصح..زمان كنت متهور بس دا ميمنعش أني دلوقتي عقلت".

يتحدث الصاوي خلال اللقاء عن حياته الشخصية والمهنية، وكواليس أبرز أعماله، ومواقف عديدة جمعته بزملائه. كما تحل زوجته مي كُريم ضيفة في إحدى الفقرات لتتحدث عن عاداته في المنزل، وتعاملاته مع أسرته، في حلقة مليئة بالمواقف الكوميدية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أبلة فاهيتا تروي تفاصيل إصابتها بـ كورونا.. فيديو

أبلة فاهيتا: منى الشاذلي سبب إصابتي بفيروس كورونا

حسين فهمي وكندة علوش ضيوف "أبلة فاهيتا"

الخميس.. كارمن سليمان في ضيافة أبلة فاهيتا

إحنا بنحب نرمرم.. خالد الصاوي يروي موقفا غريبا حدث خلال تواجده في دبي

حد يسمعنا زغروطة.. خالد الصاوي يقدم هدية لأبلة فاهيتا على الهواء

ترشيحاتنا

لمدة موسم واحد .. الزمالك يجدد عقد فرجاني ساسي |تفاصيل

جنوب إفريقيا تعلن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا

بعد تولي أحمد مجاهد رئاسة اللجنة الثلاثية.. تعليق قوي من طارق يحيى

تعرية سيدة الكرم.. النائب العام يتدخل بعد براءة 3 متهمين.. الرئيس السيسي اعتذر لها

خطبت 4 مرات أخرهم بعد سن الـ 40.. خالد الصاوي يتحدث عن حياته الشخصية

ترامب يبحث مع بن زايد اتفاقات التطبيع مع إسرائيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعالج 11 مرضا.. تعرف على فوائد ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة على الريق

مع احتفالات عيد الميلاد.. شاهد ملاك مجنح يظهر على المريخ.. صور

على السجادة الحمراء.. نجوم الفن يصلون لحفل دير جست.. صور