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مائل للدفء.. تعرف على توقعات الأرصاد للطقس

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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عادل نصار
عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي، مساء أمس الجمعة، تقريرا عن درجات الحرارة المتوقعة السبت.

وقال التقرير، إنه تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود اليوم طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 
وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية.
 
وتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة  على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.

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