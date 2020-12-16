التعرف على تحديات الدولة.. وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل مبادرة اتكلم عربي

كشفت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفاصيل مبادرة "اتكلم عربي"، مؤكدة أنها تستهدف الجيل الثاني والثالث للتعرف على تحديات الدولة المصرية.





وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، عبر مداخلة هاتفية بالإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك أطفالا يعيشون على أرض الدولة المصرية لكن دراستهم في المدارس الدولية جعلتهم لا يتحدثون اللغة العربية.





وأكدت الوزيرة، أن الجاليات كانت تطلب دائما حلا للتحدث باللغة العربية، موضحة أننا وجدنا صعوبة لدى أطفالنا في التحدث باللغة العربية.





وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى أن الفنان محمد صبحي أعلن مشاركته في حملة "اتكلم عربي".