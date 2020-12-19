الاستقرار ينتهي الثلاثاء.. الأرصاد تحذر من بداية الأمطار الأربعاء المقبل

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة العامة للأرصاد حذرت من يوم الخميس الماضي لتكون الشبورة الكثيفة على الطرق في الصباح الباكر، وانها مستمرة على مدار الأسبوع الجاري، ولكن مازال هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على محافظات الجمهورية.





وتابعت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، ان الاستقرار في الأحوال الجوية يجعل الشبورة مائية متواجدة بشكل أكبر وخاصة على الطرق الزراعية، ونصحت بالقيادة بهدوء لتوخي الحذر، لان الرؤية الأفقية تقل.





وأضافت أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، وتصل على القاهرة 21 درجة للعظمى وتتراوح ما بين 13 لـ 14 درجة للصغرى، مؤكدة على اننا نشعر بالدفء في ساعات سطوع الشمس، واننا نتمتع تلك الفترة بطقس جميل جدا، وهناك فرص لسقوط الامطار الخفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية للبلاد.





واوضحت ان هذه الحالة من الاستقرار مستمرة حتى منتصف الأسبوع، حتى الثلاثاء القادم، ولكن بداية من يوم الأربعاء ستزيد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وتصل الي محافظات الوجه البحري.



