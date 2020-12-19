دراسة جديدة: هؤلاء المرضى هم الأكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

أظهرت دراسة جديدة، أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة ميريلاند (UMSOM)، أن مرضى كوفيد -19 في المستشفيات أكثر عرضة للوفاة إذا كانوا رجالًا أو يعانون من السمنة أو مضاعفات مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.









وفي دراسة نشرت في مجلة Clinical Infectious Diseases ، قام الباحثون بتقييم ما يقرب من 67000 مريض مصاب بفيروس كوفيد -19 في المستشفيات في 613 مستشفى في جميع أنحاء البلاد، لتحديد الصلة بين بعض الخصائص المشتركة للمرضى وخطر الوفاة من COVID-19.









ووجد تحليلهم أن الرجال معرضون لخطر الوفاة بنسبة 30٪ أعلى مقارنة بالنساء في نفس العمر والحالة الصحية، كان المرضى في المستشفى الذين يعانون من السمنة المفرطة أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري الذي يتم إدارته بشكل سيئ أكثر عرضة للوفاة مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من هذه الحالات أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 39 عامًا ممن يعانون من هذه الظروف لديهم أكبر فرق في خطر الموت مقارنة بأقرانهم الأصحاء.









وقال مؤلف الدراسة أنتوني هاريس، دكتوراه في الطب: "إن توقع أي من مرضى COVID-19 الذين يدخلون المستشفى والذين لديهم أعلى مخاطر للوفاة أصبح ذا أهمية عاجلة حيث تستمر الحالات والاستشفاء في الولايات المتحدة في الارتفاع لتسجيل أرقام عالية خلال شهر ديسمبر".









وقال أحد أساتذة علم الأوبئة والصحة العامة في UMSOM، إن "المعرفة هي القوة من نواحٍ كثيرة، لذلك أعتقد أن فهم وجود أي مرضى كوفيد -19 في المستشفى هم الأكثر عرضة للوفاة، يمكن أن يساعد في توجيه قرارات العلاج الصعبة".









على سبيل المثال، يمكن إعطاء المرضى المعرضين لخطر أكبر عقار ريمديسفير في وقت مبكر من دخولهم المستشفى للمساعدة في منع حدوث مضاعفات خطيرة أو يمكن اعتبارهم للمراقبة عن كثب أو قبول وحدة العناية المركزة، قد يرغب مقدمو الرعاية الصحية أيضًا في النظر في هذه المخاطر عند تحديد مرضى COVID-19 الذين يمكن أن يستفيدوا أكثر من علاجات الأجسام المضادة وحيدة النسيلة الجديدة، والتي، إذا تم تقديمها في الأيام القليلة الأولى من الإصابة، يمكن أن تقلل من خطر دخول المستشفى.









ظل العمر أقوى مؤشر على الوفيات الناجمة عن COVID-19 بشكل عام، مات ما يقرب من 19 في المائة من مرضى COVID-19 في المستشفيات بسبب إصابتهم بأقل معدل وفيات بين مرضى الأطفال، والتي كانت أقل من 2 في المائة، زادت معدلات الوفيات مع كل عقد من العمر مع أعلى معدل وفيات، 34 في المائة، بين من هم في سن 80 وما فوق.









وقالت مؤلفة الدراسة كاثرين إي جودمان: "المرضى الأكبر سنًا لا يزالون أكثر عرضة للوفاة، لكن المرضى الأصغر سنًا الذين يعانون من السمنة أو ارتفاع ضغط الدم هم أكثر عرضة للوفاة مقارنة بالمرضى الآخرين في سنهم".









وجد الباحثون أيضًا بعض الأخبار الجيدة في نتائج دراستهم، انخفضت معدلات الوفيات بين المرضى في المستشفيات بشكل كبير منذ الأسابيع الأولى للوباء في أبريل، من المحتمل أن يكون هذا بسبب توفر علاجات جديدة والمزيد من المعرفة في المجتمع الطبي حول كيفية إدارة ورعاية المرضى في المستشفى بشكل صحيح.







