أحمد عدوية : ما بسمعش حسن شاكوش ولا حمو بيكا

قال الفنان أ قال الفنان أ حمد عدوية أنه لا يعرف حسن شاكوش أو حمو بيكا ولا يهتم بأغانى المهرجانات أو يسمعها، ولكنه دائما يسمع أغانى الست "أم كلثوم " .





وأضاف عدوية خلال الجزء الثانى من لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: شعبان عبد الرحيم الله يرحمه كان زى اخويا الكبير و زورته في المستشفى وكان بينا ود و عشره .





اقرأ ايضا:





وعلي جانب أخر أشارت زوجة عدوية إلى أن زمايل احمد بعد الحادثة لم يتصلوا للسؤال عليه، قائلة: "بيت احمد عدوية كان مفتوحا لكل المطربين والموسيقيين ولاعيبة كورة وظروفنا كانت صعبة".



