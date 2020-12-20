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فن

أحمد عدوية : ما بسمعش حسن شاكوش ولا حمو بيكا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:52 ص
صدى البلد
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رنا اشرف_محمد نحلة
 قال الفنان أحمد عدوية أنه لا يعرف حسن شاكوش أو حمو بيكا ولا يهتم بأغانى المهرجانات أو يسمعها، ولكنه دائما يسمع أغانى الست  "أم كلثوم " .

وأضاف عدوية خلال الجزء الثانى من  لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: شعبان عبد الرحيم الله يرحمه كان زى اخويا الكبير و زورته في المستشفى وكان بينا ود و عشره .

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وعلي جانب أخر أشارت زوجة عدوية إلى أن زمايل احمد بعد الحادثة لم يتصلوا للسؤال عليه، قائلة: "بيت احمد عدوية كان مفتوحا لكل المطربين والموسيقيين ولاعيبة كورة وظروفنا كانت صعبة". 

وأضافت: والد المطرب تامر حسنى هو من يقوم بالاتصال علينا وأيضا النجمة الكبيرة الجدعة فيفى عبده والتي انحنى لها على ما قدمته لنا ووقوفها بجوارنا فى كل الظروف وايضا حكيم اتصل علينا مؤخرا بعد فترة انقطاع وقام بزيارتنا.
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