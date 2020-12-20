المرض الفتاك .. أنواع وأعراض سرطان الحلق

سرطان المريء:

يصيب عدد أكبر من الأشخاص في المملكة المتحدة من سرطان الغدة الدرقية، يصل سرطان المريء إلى حوالي 9000 حالة كل عام.





تقول مؤسسة ماكميلان لدعم السرطان إن العلامة الأكثر شيوعًا لهذا النوع من السرطان هي "صعوبة البلع".





قد يشعر الأشخاص المصابون بهذا المرض كما لو أن الطعام يلتصق في حلقهم أو صدرهم.



