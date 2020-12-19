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مرأة

احذر منها.. عادة يومية تشير إلى الإصابة بالنوبة القلبية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:30 م
عادة يومية تشير إلى
عادة يومية تشير إلى الإصابة بالنوبة القلبية
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حياة عبد العزيز
النوبة القلبية هي حالة طبية طارئة خطيرة تتطلب عناية فورية، وهي حالة يتم فيها منع تدفق الدم إلى القلب، مما يؤدي إلى تعطيل نقل الأكسجين وتبدأ عضلة القلب في الموت.

يمكن تجنب الحالة بسهولة إذا انتبهنا للعلامات، لكن المشكلة تكمن في أنه ليست كل أمراض القلب مصحوبة بعلامات تحذيرية واضحة، بالنسبة لمعظم الأشخاص، يعد ألم الصدر والسقوط على الأرض من العلامات الواضحة للنوبة القلبية.

وكشف تقرير جديد وفقا لموقع "timesofindia"، أن عادة التثاؤب الشائع هو علامة على الأرق، ولكن إذا واصلت القيام بذلك حتى في الأيام التي تنام فيها بشكل عميق ولا تشعر بالتعب على الإطلاق، فقد يكون ذلك من أعراض حالة صحية خطيرة.

التثاؤب هو لغز في عالم العلوم الطبية، تم بذل العديد من الجهود لفك تشفيرها، لكن العلماء لم يحققوا نجاحًا كبيرًا، وفقًا لبعض الدراسات، يساعد التثاؤب على تعزيز أكسجة الدم وتبريد الدماغ.

يُعتقد أن التثاؤب المفرط مرتبط بالعصب المبهم، والذي يمتد من أسفل الدماغ إلى القلب والمعدة، في بعض الحالات يتثاءب الناس كثيرًا عند حدوث نزيف حول القلب.

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ترتبط ظاهرة الانعكاس أيضًا بالسكتة الدماغية، وفقًا للدراسات  قد يحدث التثاؤب المفرط قبل السكتة الدماغية أو بعدها، والأعراض الأخرى المصاحبة له هي التنميل، انخفاض أسفل الوجه، ضعف في الذراع وصعوبة في الكلام.

ووفقًا لخبراء الصحة، فإن أولئك الذين يتثاءبون كثيرًا أثناء التمرين، خاصة في الأيام الحارة، قد يتعرضون لخطر الإصابة بنوبة قلبية.

لا يرتبط التثاؤب بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية فحسب، بل يرتبط بالعديد من الحالات الصحية الأخرى مثل:

ورم دماغي

الصرع

تصلب متعدد

تليف كبدى

عدم قدرة الجسم على التحكم في درجة حرارته
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