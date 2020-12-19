أسباب يتجاهلها الكثيرون تؤدي إلى أمراض القلب

يجهل بعض الأشخاص أسباب كارثية تسبب أمراض فى القلب والإضرار بصحة القلب لذلك كشف موقع mediacl news today.

تتطور أمراض القلب عندما يكون هناك:

تلف القلب كله أو جزء منه

مشكلة في الأوعية الدموية المؤدية إلى القلب أو منه

قلة الإمداد بالأكسجين والمواد المغذية للقلب

في بعض الحالات ، يكون هناك سبب وراثي. ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي بعض عوامل نمط الحياة والحالات الطبية إلى زيادة المخاطر أيضًا. وتشمل هذه:

ضغط دم مرتفع

عالي الدهون

التدخين

تناول كميات كبيرة من الكحول

زيادة الوزن والسمنة

داء السكري

تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب

الخيارات الغذائية

عمر

تاريخ من تسمم الحمل أثناء الحمل

مستويات نشاط منخفضة

ارتفاع الضغط و القلق المستويات

ذكرت منظمة الصحة العالمية (WHO) الفقر والتوتر كعاملين رئيسيين يساهمان في زيادة عالمية في أمراض القلب والأوعية الدموية.

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العلاجات

تختلف خيارات العلاج اعتمادًا على نوع مرض القلب الذي يعاني منه الشخص ، لكن بعض الاستراتيجيات الشائعة تشمل إجراء تغييرات في نمط الحياة وتناول الأدوية والخضوع لعملية جراحية.

ستنظر الأقسام التالية في بعض هذه الخيارات بمزيد من التفصيل.

الأدوية

يمكن أن تساعد الأدوية المختلفة في علاج أمراض القلب. تشمل الخيارات الرئيسية:

مضادات التخثر: تُعرف أيضًا باسم مميعات الدم ، ويمكن لهذه الأدوية أن تمنع الجلطات. وهي تشمل الوارفارين (الكومادين).

العلاجات المضادة للصفيحات: تشمل الأسبرين ، ويمكنها أيضًا منع الجلطات.

مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين : يمكن أن تساعد في علاج قصور القلب وارتفاع ضغط الدم عن طريق التسبب في تمدد الأوعية الدموية. Benazepril (Lotensin) هو أحد الأمثلة.

حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2: يمكنها أيضًا التحكم في ضغط الدم.