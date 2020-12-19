متلازمة ما بعد كورونا .. دراسة توضح استمرار معاناة متعافي الفيروس

كشفت دراسة جديدة أن فيروس كورونا عملية طويلة تنتقل في البداية من أعراض خفيفة إلى شديدة، ويصيب بعض الأشخاص بـ متلازمة ما بعد covid 19، في حين أن حتى الحالات الخفيفة من COVID-19 يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة والصداع الشديد والتعب والعديد من المضاعفات الأخرى، فإن المرضى الذين تعافوا من الفيروس التاجي يستمرون أيضًا في المعاناة من الأعراض المزمنة لفترة طويلة من الزمن.
وحسب موقع "timesofindia"، متلازمة ما بعد كورونا هي حالة المعاناة من مضاعفات كورونا حتى بعد أن تكون النتيجة سلبية للمرض، وخلال هذه الفترة يمكن للمرء أن ينتقل من تجربة أعراض مشابهة وأكثر شيوعًا لفيروس كورونا الجديد إلى عدم مواجهة أي مشاكل على الإطلاق، إليك بعض الأعراض الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تواجهها حتى بعد التعافي من المرض.
- صعوبة التنفس
- ألم المفاصل
- ألم صدر
- فقدان حاسة التذوق أو الشم
- إعياء
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وقد أشارت دراسات مختلفة إلى أن فترة التعافي من فيروس كورونا يمكن أن تلحق خسائر كبيرة بالأشخاص، وفقًا للمعهد الوطني للصحة في بريطانيا (NIH)، لا يمكن أن تتضاعف احتمالات الإصابة فقط في مرضى ما بعد COVID، ولكن يمكن أيضًا أن تؤدي إلى هجمات متعددة متعددة الجوانب على أعضاء الجسم المختلفة.
وكشفت الدراسة فإن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمتلازمة ما بعد COVID وأعراضها المستمرة هم على النحو التالي.
- البالغين فوق سن الخمسين.
- الأشخاص الذين عانوا من أعراض فيروس كورونا الشديدة.
- الأفراد الذين يعانون من حالات صحية موجودة مسبقًا ، وخاصة أمراض القلب والرئة وارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة.