متلازمة ما بعد كورونا .. دراسة توضح استمرار معاناة متعافي الفيروس

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وقد أشارت دراسات مختلفة إلى أن فترة التعافي من فيروس كورونا يمكن أن تلحق خسائر كبيرة بالأشخاص، وفقًا للمعهد الوطني للصحة في بريطانيا (NIH)، لا يمكن أن تتضاعف احتمالات الإصابة فقط في مرضى ما بعد COVID، ولكن يمكن أيضًا أن تؤدي إلى هجمات متعددة متعددة الجوانب على أعضاء الجسم المختلفة.





وكشفت الدراسة فإن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمتلازمة ما بعد COVID وأعراضها المستمرة هم على النحو التالي.





- البالغين فوق سن الخمسين.





- الأشخاص الذين عانوا من أعراض فيروس كورونا الشديدة.





- الأفراد الذين يعانون من حالات صحية موجودة مسبقًا ، وخاصة أمراض القلب والرئة وارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة.