روشتة مجانية .. هاني الناظر يقدم 14 نصيحة للحماية من كورونا والإنفلونزا الموسمية

ناشد الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، بضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا





وقدم الناظر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، روشتة مجانية وخطوات واجب اتابعها للحماية من عدوى كورونا ، والإصابة بالبرد، والإنفلونزا الموسمية.





وتمثلت نصائح استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، فيما يلي :





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1- تناول ملعقة عسل أبيض على الريق لتقوية المناعة.

2- تناول طبق السلطة الخضراء ممزوج بزيت الزيتون وعصير الليمون والتونة.

3- الحرص علي ممارسة المشي نصف ساعة يوم بعد يوم.

4-الإكثار من شرب المياه والسوائل الدافئة مثل القرفة والجنزبيل والينسون.

5- ارتداء الكمامة عند التواجد في أي مكان به تجمعات.

6- تطبيق التباعد الاجتماعي.

7- عدم المشاركة في اَي حفلات أو تجمعات عائلية أو غير عائلية.

8- الامتناع تماما عن السلام باليد وتقبيل الأصدقاء.

9-عدم تناول اَي اطعمة أو مشروبات مكشوفة خارج المنزل.

10- عدم مشاركة الآخرين الطعام في نفس الأطباق.

11- الاحتفاظ دائما بمناديل ورقية لاستعمالها عند اللزوم والتخلص منها بصورة صحية وعدم إلقائها في الطرقات أو الشارع.

12- البعد عن شرب الشيشة تماما.

13- غسل اليدين والوجه بالماء والصابون بعد العودة مباشرة للمنزل.