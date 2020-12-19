دراسة: الكوابيس ترتبط بالقلق والأرق لدى مرضى القلب

دراسة نشرت في المجلة الأوروبية لتمريض القلب والأوعية الدموية، وهي مجلة للجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC)، أن مرضى القلب الذين يعانون من كوابيس أسبوعية هم أكثر عرضة للإحساس بالاكتئاب أو القلق بخمس مرات، بل وأكثر عرضة للإصابة بصعوبة النوم مقارنة بمن لا يعانون من كوابيس متكررة. أظهرت





وقال الدكتور كونو: "يجب على المتخصصين في مجال الصحة أن يسألوا المرضى عما إذا كانوا يعانون من أحلام سيئة كعلامة تحذير للاكتئاب أو القلق أو صعوبة النوم". "ترتبط الاضطرابات النفسية والأرق بتطور أمراض القلب وتطورها ، ويمكن أن تكون الأحلام المزعجة دليلًا على أن المرضى بحاجة إلى جهود وقائية إضافية".





وأضاف مؤلف الدراسة الدكتور تاكاشي كونو من كلية الطب بجامعة كيو في طوكيو باليابان "تظهر دراستنا ارتباطًا قويًا بين الاكتئاب والقلق والأرق والأحلام السيئة لدى مرضى القلب". "نظرًا لأن هذه كانت دراسة قائمة على الملاحظة، فإنها لا تستطيع تحديد العلاقة بين السبب والنتيجة، ولكنها قد تكون ثنائية الاتجاه، وبعبارة أخرى، قد يتسبب الاكتئاب والقلق والأرق في حدوث كوابيس، وقد تؤدي الكوابيس إلى الاكتئاب والقلق والأرق".





وأظهرت الأبحاث السابقة أن الكوابيس المتكررة مرتبطة بالنوم والاضطرابات النفسية لدى عامة السكان، كانت هذه أول دراسة تبحث في هذه العلاقة في مرضى القلب، كما فحصت ما إذا كانت أدوية القلب مرتبطة بأحلام غير سارة.





واشتملت الدراسة على 1233 مريضًا تم قبولهم بأمراض القلب المختلفة في مستشفى جامعة كيو، كان متوسط ​​العمر 64 سنة و25٪ من النساء، وتم تقييم الكوابيس والنوم والخصائص النفسية من خلال استبيانات تم الإبلاغ عنها ذاتيًا وتم قياس التنفس المضطرب أثناء النوم (عند توقف التنفس ويبدأ أثناء النوم) باستخدام مقياس التأكسج النبضي طوال الليل (مقياس لمستويات الأكسجين في الدم).





ما يقرب من 15٪ من المرضى لديهم كابوس واحد على الأقل في الشهر، و3.6٪ لديهم كابوس واحد على الأقل في الأسبوع (يُعرف بأنه كوابيس متكررة)، كانت النساء أكثر عرضة للإصابة بأحلام غير سارة مقارنة بالرجال، أفاد حوالي 45.9٪ من المرضى عن الأرق، و18.5٪ يعانون من الاكتئاب، و16.9٪ يعانون من القلق، و28.0٪ يعانون من اضطرابات في التنفس.





وقال الدكتور كونو: "إن انتشار الكوابيس والكوابيس المتكررة في عموم السكان، حسبما أفادت مجموعات أخرى يشبه تجربة مرضى القلب في دراستنا، أظهرنا أنه في الأشخاص المصابين بأمراض القلب، تكون النساء أكثر عرضة من الرجال، أن تكون لديك أحلام مزعجة مستمرة - وهذا يعكس أيضًا النتائج التي توصل إليها عامة الناس، تعكس الارتباطات القوية بين الكوابيس المتكررة والأرق والاضطرابات النفسية التي لاحظناها بحثًا سابقًا على الأشخاص الأصحاء، مما يشير إلى أن هذه العلاقات يمكن أن تكون عالمية بغض النظر عن وجود أمراض القلب ".





واختتم حديثه قائلا: "الكوابيس قد تكون تنبيهًا لمشاكل نفسية أو مشاكل نومية يجب معالجتها لتجنب مشاكل قلبية جديدة أو متفاقمة، يجب على المتخصصين في الرعاية الصحية تضمين سؤال حول الأحلام السيئة في تقييماتهم".