علامات تكشف إصابتك بأمراض القلب

تعتمد أعراض مرض القلب على النوع المحدد الذي يعاني منه الشخص. كما أن بعض أمراض القلب لا تسبب أي أعراض على الإطلاق.

قد تشير الأعراض التالية إلى وجود مشكلة في القلب:

الذبحة الصدرية أو ألم في الصدر وفقا لما نشره موقع mediacl news today.



صعوبة في التنفس

التعب والدوار

تورم بسبب احتباس السوائل أو الوذمة

في الأطفال ، قد تشمل أعراض عيب خلقي في القلب زرقة ، أو مسحة زرقاء على الجلد ، وعدم القدرة على ممارسة الرياضة.

تتضمن بعض العلامات والأعراض التي قد تشير إلى النوبة القلبية ما يلي:

ألم صدر

ضيق التنفس

خفقان القلب

غثيان

آلام في المعدة

التعرق

ألم في الذراع أو الفك أو الظهر أو الساق

إحساس بالاختناق

كاحلين متورمين

إعياء

عدم انتظام ضربات القلب

يمكن أن تؤدي النوبة القلبية إلى السكتة القلبية ، عندما يتوقف القلب ولا يعود الجسم قادرًا على العمل يحتاج الشخص إلى عناية طبية فورية إذا كان لديه أي أعراض نوبة قلبية.

في حالة حدوث سكتة قلبية ، سيحتاج الشخص إلى :

مساعدة طبية فورية (اتصل بالاسعاف)

الإنعاش القلبي الرئوي الفوري

صدمة من مزيل الرجفان الخارجي الآلي ، إن وجد

