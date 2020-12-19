اكتشف أنواع أمراض القلب

يشير مرض القلب إلى أي حالة تؤثر على القلب. هناك أنواع عديدة ، بعضها يمكن الوقاية منه.

على عكس أمراض القلب والأوعية الدموية ، والتي تشمل مشاكل في الدورة الدموية بأكملها ، فإن أمراض القلب تؤثر على القلب فقط.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة. تحدث حوالي 1 من كل 4 حالات وفاة في الولايات المتحدة بسبب أمراض القلب ، وتؤثر على جميع الأجناس وكذلك جميع المجموعات العرقية والإثنية.

وفقا لما نشره موقع mediacl news today، أن أنواع مرض القلب.

أنواع مرض القلب



هناك عدة أنواع مختلفة من أمراض القلب ، وهي تؤثر على القلب بطرق مختلفة.

مرض القلب التاجي

مرض الشريان التاجي ، المعروف أيضًا باسم مرض القلب التاجي ، هو أكثر أنواع أمراض القلب شيوعًا.

يتطور عندما تصبح الشرايين التي تمد القلب بالدم مسدودة بالبلاك. هذا يسبب لهم تصلب وضيق. تحتوي البلاك على الكوليسترول ومواد أخرى.

ونتيجة لذلك ، ينخفض ​​تدفق الدم ، ويتلقى القلب كمية أقل من الأكسجين ومغذيات أقل. بمرور الوقت ، تضعف عضلة القلب ، وهناك خطر الإصابة بفشل القلب وعدم انتظام ضربات القلب.

عندما تتراكم اللويحات في الشرايين ، فإن هذا يسمى تصلب الشرايين.

عيوب القلب الخلقية

يولد الشخص المصاب بعيب خلقي في القلب بمشكلة في القلب. هناك أنواع عديدة من عيوب القلب الخلقية ، منها :

صمامات القلب غير الطبيعية: قد لا تفتح الصمامات بشكل صحيح أو قد يتسرب الدم.

عيوب الحاجز: يوجد ثقب في الجدار بين الحجرات السفلية أو الحجرات العلوية للقلب.

رتق القلب : أحد صمامات القلب مفقود.

يمكن أن تنطوي أمراض القلب الخلقية على مشاكل هيكلية كبيرة ، مثل غياب البطين ومشاكل في الشرايين الرئيسية التي تغادر القلب.

لا تسبب العديد من مشاكل القلب الخلقية أي أعراض ملحوظة ولا تظهر إلا أثناء الفحص الطبي الروتيني.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA) ، غالبًا ما تصيب النفخات القلبية الأطفال ، لكن بعضها فقط ناتج عن خلل.

عدم انتظام ضربات القلب

يشير عدم انتظام ضربات القلب إلى عدم انتظام ضربات القلب . يحدث عندما لا تعمل النبضات الكهربائية التي تنسق ضربات القلب بشكل صحيح. نتيجة لذلك ، قد ينبض القلب بسرعة كبيرة ، أو ببطء شديد ، أو بشكل غير منتظم.

هناك أنواع مختلفة من عدم انتظام ضربات القلب ، بما في ذلك:

عدم انتظام دقات القلب : يشير إلى تسارع ضربات القلب.

بطء القلب : وهذا يشير إلى بطء ضربات القلب.

الانقباضات المبكرة: تشير إلى سرعة ضربات القلب.

الرجفان الأذيني : هو نوع من عدم انتظام ضربات القلب.

قد يلاحظ الشخص شعورًا مثل خفقان القلب أو تسارعه.

لا تعد التغييرات الموجزة في نظم القلب مدعاة للقلق ، ولكن العلاج سيكون ضروريًا إذا استمرت ، حيث يمكن أن يؤثر ذلك على وظيفة القلب.

في بعض الحالات ، يمكن أن يكون عدم انتظام ضربات القلب مهددًا للحياة.

تمدد عضلة القلب

في اعتلال عضلة القلب التوسعي ، تصبح حجرات القلب متوسعة ، مما يعني أن عضلة القلب تتمدد وتصبح أرق. الأسباب الأكثر شيوعًا لاعتلال عضلة القلب التوسعي هي النوبات القلبية السابقة ، وعدم انتظام ضربات القلب ، والسموم.

نتيجة لذلك ، يصبح القلب أضعف ولا يمكنه ضخ الدم بشكل صحيح. يمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب ، والجلطات الدموية في القلب ، وفشل القلب.

عادة ما يصيب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20-60 عامًا ، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.

احتشاء عضلة القلب

يُعرف احتشاء عضلة القلب ، المعروف أيضًا باسم النوبة القلبية ، بانقطاع تدفق الدم إلى القلب. هذا يمكن أن يتلف أو يدمر جزء من عضلة القلب.

السبب الأكثر شيوعًا للنوبة القلبية هو البلاك أو جلطة دموية أو كليهما في الشريان التاجي. يمكن أن يحدث أيضًا في حالة تضيق الشريان أو تشنجه فجأة.



سكتة قلبية

عندما يعاني الشخص من قصور في القلب ، فإن القلب لا يزال يعمل ولكن ليس كما ينبغي. قصور القلب الاحتقاني هو نوع من قصور القلب.

يمكن أن ينتج قصور القلب عن مرض الشريان التاجي غير المعالج ، وارتفاع ضغط الدم ، وعدم انتظام ضربات القلب ، وحالات أخرى. يمكن أن تؤثر هذه الحالات على قدرة القلب على الضخ بشكل صحيح.

يمكن أن يكون قصور القلب مهددًا للحياة ، ولكن البحث عن علاج مبكر للحالات المتعلقة بالقلب يمكن أن يساعد في منع حدوث مضاعفات.

عضلة القلب الضخامي

تحدث هذه الحالة عادة عندما تؤثر مشكلة وراثية على عضلة القلب. تميل إلى أن تكون حالة وراثية.

تتكاثف جدران العضلات وتصبح الانقباضات أكثر صعوبة. يؤثر هذا على قدرة القلب على امتصاص الدم وضخه. في بعض الحالات ، يمكن أن يحدث انسداد.

قد لا تكون هناك أعراض ، وكثير من الناس لا يتلقون التشخيص. ومع ذلك ، يمكن أن يتفاقم اعتلال عضلة القلب الضخامي بمرور الوقت ويؤدي إلى مشاكل قلبية مختلفة.

يجب على أي شخص لديه تاريخ عائلي لهذه الحالة أن يطلب الفحص ، لأن تلقي العلاج يمكن أن يساعد في منع حدوث مضاعفات.

اعتلال عضلة القلب الضخامي هو السبب الرئيسي للوفاة القلبية بين الرياضيين والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا ، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية .

قلس الصمام التاجي

يحدث هذا الحدث عندما لا ينغلق الصمام التاجي في القلب بإحكام كافٍ ويسمح للدم بالتدفق مرة أخرى إلى القلب.

نتيجة لذلك ، لا يمكن للدم أن يتحرك عبر القلب أو الجسم بكفاءة ، ويمكن أن يضغط على الأوردة التي تصل من الرئتين إلى القلب. بمرور الوقت ، يمكن أن يتضخم القلب ويمكن أن يؤدي ذلك إلى فشل القلب.

تدلي الصمام التاجي

يحدث هذا عندما لا تغلق صمامات الصمام التاجي بشكل صحيح. بدلًا من ذلك ، ينتفخون في الأذين الأيسر. هذا يمكن أن يسبب نفخة قلبية.

لا يشكل تدلي الصمام التاجي خطرًا على الحياة عادةً ، ولكن قد يحتاج بعض الأشخاص إلى العلاج.

يمكن أن تسبب العوامل الوراثية ومشاكل النسيج الضام هذه الحالة ، والتي تؤثر على حوالي 2 ٪ من السكان .

تضيق الأبهر

في حالة تضيق الأبهر ، يكون الصمام الرئوي سميكًا أو ملتحمًا ولا يفتح بشكل صحيح. هذا يجعل من الصعب على القلب ضخ الدم من البطين الأيمن إلى الشريان الرئوي.

في حالة تضيق الأبهر ، يكون فتحة الصمام الأبهري ضيقة جدًا ، مما يحد من تدفق الدم من البطين الأيسر إلى الشريان الأورطي . يمكن أن يؤثر أيضًا على الضغط في الأذين الأيسر.

قد يولد الشخص بها ، أو قد يتطور بمرور الوقت بسبب ترسبات الكالسيوم أو التندب.