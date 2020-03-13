يخفف التهاب القصبة الهوائية ويعزز الطاقة.. 7 فوائد غير متوقعة لـ أبو فروة

يحتوي أبو فروة على العديد من الفوائد الصحية للجسم والمذهلة، كما يفضل العديد من الأشخاص تناولة بأشكال مختلفة





وفقًا لموقع "humanitas university" إليكي أبرز الفوائد التى تحدث للجسم عند تناول أبو فروة





- يساعد على انخفاض ضغط الدم نظرا لأنه غني بالبوتاسيوم.

- لديه خصائص مضادة للأكسدة والإلتهابات لإحتوائه على المنجنيز و النحاس .

- يساعد أبو فروة في أنقاص الوزن لإحتوائه على الألياف، كما أنه خالي من الكوليسترول والصوديوم.

- يحتوي أبو فروة على فيتامين ج والذي يساعد الجسم في مكافحة العدوى وشفاء الجروح سريعًا.

- كما يحتوي أبو فروة على فيتامين أ الذي يعزز مستويات الطاقة والحفاظ على طبيعة الشهية.

- يحتوي أيضًا على فيتامين ب2 والذي يساعد في أيض الطعام.

- يخفف أبو فروة من التهاب القصبات الهوائية.



