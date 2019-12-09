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مرأة

8 فوائد لتناول أبو فروة في فصل الشتاء..تعرف عليها

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:24 م
أبو فروة
أبو فروة
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هاجر هانئ
يعد أبو فروة من الأطعمة التي يحرص العديد من الأشخاص على تناولها فى فصل الشتاء، لأنه غني بالكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان.

وكشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض الفوائد الصحية التى تعود إلى الجسم عند تناول أبو فروة، وتتمثل في:

-الوقاية من زيادة الوزن
الكستناء تحتوي على سعرات حرارية منخفضة وتحتوي أيضًا على ألياف تساعد في زيادة الشعور بالشبع.

-خفض ضغط الدم
تحتوي الكستناء على البوتاسيوم والذي يلعب دورًا هامًا في خفض ضغط الدم المرتفع عند أكله دون ملح (اغذية تخفض ضعط الدم المرتفع).

-تنظيم الهضم
تساعد بذور الكستناء على تنظيم الهضم والوقاية من الامساك نتيجة احتوائها على الكثير من الألياف.

-خفض كولسترول الدم
تحتوي الكستناء على الألياف الذائبة والتي لها القدرة على خفض الكولسترول في الدم.

-تعزيز صحة الجنين
الكستناء غنية بالفولات والتي تحمي من التشوهات الخلقية للأجنة.

-الوقاية من السرطان
حيث تحتوي الكستناء على العديد من مضادات الأكسدة الفلافونيدية مثل الكاتشينات.

-تعزيز طاقة الجسم
تحتوي الكستناء على نسبة عالية من الكربوهيدرات على العكس من المكسرات الأخرى. حيث تساهد الكربوهيدرات المركبة الموجودة بالكستناء على تعزيز طاقة الجسم.

-تخفيف البرد
تساعد بذور الكستناء على تخفيف نزلات البرد نتيجة احتوائها على فيتامين ج.
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