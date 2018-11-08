ماذا يحدث للجسم عند تناول أبو فروة

يعتبر أبو فروة أو ما يسمى بالكستناء من الأطعمة التى يتناولها الكثير مشوية في فصل الشتاء، فهو من الأطعمة التى تتميز بقيمتها الغذائية العالية، فهو يحتوى على الألياف الغذائية والبروتينات وغير المشبعة ومضادات الأكسدة والأملاح المعدنية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد وفيتامين ا ، ج ، ي ، ب 1 ، ب2 ، ب5 ، ب6.



أوضح الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول أبو فروة باستمرار.



- الوقاية من زيادة الوزن، نظرا لاحتوائه على سعرات حرارية منخفضة ويحتوي أيضًا على ألياف تساعد في زيادة الشعور بالشبع.

- خفض ضغط الدم، فهو غنى بالبوتاسيوم الذي يلعب دورًا هامًا في خفض ضغط الدم المرتفع عند تناوله دون ملح .

- يعمل على تنظيم الهضم والوقاية من الإمساك نتيجة احتوائها على الكثير من الألياف.

- خفض كولسترول الدم.

- تعزيز صحة الجنين فهو غنى بالفولات والتي تحمي من التشوهات الخلقية للأجنة.

- الوقاية من السرطان لأنه غني بمضادات الأكسدة.

- تعزيز طاقة الجسم.

- تخفيف نزلات البرد نتيجة احتوائها على فيتامين ج.

- المحافظة على صحة القلب والشرايين.

- تعمل على تقوية جهاز المناعة في الجسم .

- تقى خلايا وأنسجة الكبد من التلف .