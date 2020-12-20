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أخبار العالم

حصيلة قياسية.. بريطانيا تسجل 35 ألف حالة جديدة بـ كورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:11 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأحد، تسجيل حصيلة قياسية يومية جديدة بإصابات كورونا، بواقع أكثر من 35 ألف حالة. 

قالت السلطات إنه تم تسجيل 35928 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. 

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، "رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس "كورونا"، التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في ثلاث دول أخرى، وهي الدنمارك وهولندا وأستراليا، حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة".

حذرت الخبيرة الأمريكية المتخصصة في الأمراض الطارئة المعدية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، في حديث مع هيئة البث البريطانية "بي بي سي"، من أن "السلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي"، مؤكدة أن "الدراسات جارية للكشف عن مدى هذه القدرة".

شددت على "ضرورة بذل قصارى الجهد لمنع انتشار السلالة الجديدة"، موضحة أنه "كلما توسعت رقعة تفشي الفيروس كلما زاد خطر ظهور طفرات جديدة منه"، كما أبدت فان كيرخوف قلق منظمة الصحة العالمية إزاء ظهور سلاسل جديدة من كورونا، مؤكدة أن خبراء المنظمة مستمرون في دراسة السلالة الجديدة بهدف زيادة معرفتهم بشأن قدرة الوباء على التغير.
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